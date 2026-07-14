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Vem aí em «A Madrasta»: Xavier revela segredo chocante sobre a morte de Artur e acusa todos os presentes

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  • Hoje às 09:00
Vem aí em «A Madrasta»: Xavier revela segredo chocante sobre a morte de Artur e acusa todos os presentes - TVI

Uma revelação inesperada

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Em «A Madrasta», Xavier (Vítor D’Andrade) reúne a família e os mais próximos numa reunião inesperada depois de receber notícias preocupantes sobre o seu estado de saúde. Convencido de que o tempo pode estar a esgotar-se, decide finalmente falar sobre um dos maiores mistérios do passado: a morte de Artur (Bruno Madeira).

Durante o encontro, Xavier faz uma revelação bombástica. Garante que Diana (Inês Castel-Branco) não matou Artur, explicando que ela entrou no quarto apenas depois do disparo. Mais surpreendente ainda, afirma que o verdadeiro responsável está entre as pessoas presentes e lembra que todos tinham motivos para querer ver Artur fora das suas vidas.

A acusação deixa o ambiente ao rubro. Os presentes rejeitam imediatamente as suspeitas e alguns chegam mesmo a apontar o dedo a Xavier. Apesar da tensão crescente, ele mantém-se firme e promete descobrir a verdade antes de morrer.

Recorde-se que Diana continua a lutar para provar a sua inocência e recuperar os filhos. Agora, com Xavier a admitir publicamente que acredita que ela foi injustamente acusada, o caso ganha uma nova dimensão e pode mudar tudo o que a família acreditava saber.

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