Vem aí em «A Protegida»: Jorge pede Laura em casamento?

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) encaminha 3 músicos para o gabinete de Laura (Alexandra Lencastre). Margarida (Inês Herédia) pergunta-lhe se precisa de alguma coisa e Jorge diz que precisa de privacidade, fechando a porta a Margarida.

Laura e Virgílio (Diogo Morgado) conversam sobre a estadia de Mariana por ali e Laura confessa que começou a ver Jorge de outra forma. Virgílio pergunta-lhe se tem dúvidas de que o ama e Laura diz que não, mas há algumas coisas que a têm deixado desconfortável.

Nisto começa a ouvir-se música vinda do gabinete de Laura e ela fica intrigada. Os músicos tocam e Jorge segura na caixa com o anel de noivado. Margarida espreita e fica passada com o que vê. Jorge faz sinal aos músicos para o seguirem.

