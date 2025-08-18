Vem aí «A Protegida»: Cada vez mais próximos... Óscar ensina Laura a dançar

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) e Óscar (Joaqim Horta) cruzam-se com Nuno (Tiago Teotónio Pereira) e Isabel (Sara Barradas) e ficam todos meio surpreendidos e constrangidos por se encontrarem ali. Isabel diz que esteve a treinar e Óscar informa Nuno que vai usar a sala de dança para fazer uma demonstração. Isabel olha para Óscar como que perguntando o que está a fazer e ele faz sinal de que falam depois.
Óscar ensina Laura a dançar e os dois divertem-se muito. Benedita (Maria do Céu Guerra) liga a Laura, mas ela não ouve.
Laura e Óscar divertem-se muito a dançar. A dança termina e eles ficam à distância de um beijo. Ouvem o telemóvel de Laura a tocar e ela fica preocupada por ver tantas chamadas da mãe. Laura pergunta-lhe o que se passa e fica em choque com o que ouve.
Recorde que os dois têm vindo a aproximar-se nos últimos tempos: