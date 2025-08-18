A Protegida

Vem aí «A Protegida»: Cada vez mais próximos... Óscar ensina Laura a dançar

A tensão entre os dois é clara.

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) e Óscar (Joaqim Horta) cruzam-se com Nuno (Tiago Teotónio Pereira) e Isabel (Sara Barradas) e ficam todos meio surpreendidos e constrangidos por se encontrarem ali. Isabel diz que esteve a treinar e Óscar informa Nuno que vai usar a sala de dança para fazer uma demonstração. Isabel olha para Óscar como que perguntando o que está a fazer e ele faz sinal de que falam depois.

Óscar ensina Laura a dançar e os dois divertem-se muito. Benedita (Maria do Céu Guerra) liga a Laura, mas ela não ouve.

Laura e Óscar divertem-se muito a dançar. A dança termina e eles ficam à distância de um beijo. Ouvem o telemóvel de Laura a tocar e ela fica preocupada por ver tantas chamadas da mãe. Laura pergunta-lhe o que se passa e fica em choque com o que ouve.

Recorde que os dois têm vindo a aproximar-se nos últimos tempos:

A Protegida

Bomba em «A Protegida»: Clarice descobre que Teresa é a mãe de JD e Jorge o pai

A Protegida
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Novidade de Gonçalo deixa Clarice e Mónica confusas

A Protegida
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Benedita deixa José Diogo ver a filha

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Laura e Óscar dançam muito agarradinhos e o desejo é notório

A Protegida
sáb, 16 ago

Mariana não aguenta mais e revela a Gina: «Está é a minha filha»

A Protegida
sex, 15 ago

A Protegida: JD desconfia que Óscar possa estar envolvido em esquemas ilegais

A Protegida
sex, 15 ago
