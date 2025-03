Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) refugia-se no seu gabinete e Jorge (Paulo Pires) vem atrás dela, ainda com o anel na caixa. Laura está confusa com o pedido e pergunta porquê agora. Jorge, manipulador, diz que foi preciso ter medo de a perder, para perceber que tem de a valorizar sempre. Laura quer acreditar em Jorge, mas ainda tem dúvidas. Acaba por aceitar.

