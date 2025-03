Em «A Protegida», os júris estão prestes a sair quando Mariana (Matilde Reymão) surge e lhes pede para não irem embora. Eles estão muito desagradados com o tempo de espera Mariana compreende, mas explica que tiveram alguns condicionamentos na cozinha. José Diogo (Pedro Sousa) aparece com as sopas e os júris hesitam, mas acabam por se sentar para comer.

Não pode perder os próximos episódios em TVI e TVI Player.