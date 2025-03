Vem aí em «A Protegida»: Mariana tem uma crise de ansiedade

Em «A Protegida», Mariana (Matilde Reymão entra no quarto, mas lembra-se da cama cheia de "sangue" e tem uma crise de ansiedade. Mariana sai do quarto a correr. Mariana vai à cozinha, mas continua muito ansiosa e tem dificuldade em respirar. Irene assusta-se ao vê-la, mas dá-lhe a mão e tenta acalmá-la.

Irene (Sílvia Filipe) prepara-lhe um chá para a acalmar. Mariana confessa que não consegue entrar no seu quarto e prefere ficar no de JD (Pedro Sousa). Mariana diz que nunca precisou de ninguém, mas agora está assustada e sente-se sozinha. Irene diz-lhe que tem muita gente à sua volta que a quer bem, mas o mais importante é não perder a sua força interior e acreditar no seu instinto.

