Em exclusivo, Matilde Reymão revela detalhes sobre «A Protegida»: «Quem lá trabalha são mulheres vítimas de violência doméstica»

«A Protegida» é a nova aposta da ficção da TVI e estreia na segunda-feira, 17 de fevereiro.

Alexandra Lencastre, Matilde Reymão, Pedro Sousa, Diogo Morgado, Inês Herédia, Marina Mota, Paulo Pires, Fernanda Serrano e Maria do Céu Guerra são apenas alguns dos atores que fazem parte do elenco.

Esta quinta-feira, 13 de fevereiro de 2025, a Casa do Desenho, em Lisboa, recebeu os atores e toda a equipa que integra este novo projeto para o lançamento da nova novela da TVI, «A Protegida»

A protagonista, Matilde Reymão, revelou em exclusivo ao digital da TVI que «A Protegida» é uma história linda de amor, proteção, «é a protegida que também protege é uma protagonista moderna que sai do seu seio mais tradicional... abre um restaurante onde quem lá trabalham são mulheres vítimas de violência doméstica».

A atriz conta ainda como está a ser esta experiência: «Está a ser muito prazeroso fazer este projeto e dar vida a esta personagem com tanta força, garra e resiliência. Esta mulher que está no núcleo de lobas, de mulheres cheias de força também. Estou muito feliz».

O enredo da novela

No coração do interior alentejano, Mariana e José Diogo são duas crianças cujos contextos não podiam ser mais diferentes: ela é fruto de uma relação carinhosa; ele, órfão. Ela tem na família, um porto seguro para onde correr quando se magoa; ele só pode correr para ela. Cruzam-se por um inevitável querer do destino: ele está constantemente a fugir do orfanato que faz fronteira com o palacete da avó dela. Por muito que as regras os tentem separar, as duas crianças orbitam uma em torno da outra com uma força que ninguém consegue explicar ou parar. Complementam-se. José Diogo nunca conheceu um amor como aquele, tão incondicional. Mariana fá-lo rir, é carinhosa com ele, parecem falar uma língua só deles e, muitas vezes, têm a certeza de conseguir adivinhar os pensamentos do outro.

Seja qual for a matéria de que são feitas as almas, as de Mariana e José Diogo são a mesma.

Os dias que passam juntos voam, as horas separados arrastam-se. Os dois correm pelos campos de oliveiras de Vale do Rio, assustam-se no Forte da Graça em Elvas e imaginam o passado no Castelo. A terra que se dá a quem a ama é palco de um amor infantil, secreto e que marcará a vida de ambos para sempre. Benedita, a avó e matriarca da família de Mariana, é a primeira a perceber a conexão entre os dois. Envolve-os em carinho e em comida. À volta de Mariana e José Diogo há um constante cheiro a amor e receitas que têm como único objetivo colorir os dias das crianças, que se entorpecem num afeto com sabor à tradição alentejana.

A força da ligação dos dois parece tão inevitável a Benedita que ela sugere adotá-lo, dando-lhe a família que ele merece. Laura e Carlos, os pais de Mariana, não se opõem. A vida parece finalmente disposta a sorrir a José Diogo, que encontrou o seu lugar no mundo. A felicidade entorpecedora não deixa antever a tempestade que se adivinha e, numa tirada cruel do destino, José Diogo é afastado não só da ideia de família, como da amada Mariana. Separa-os um acidente horrível e as mágoas de uma mentira ferem-nos para sempre.

Os dois são perseverantemente afastados pela impiedade adulta, mas nunca se esquecem. José Diogo é adotado por outra família, mas não se desfaz da rapariguinha loira que amou. Ele envia-lhe cartas. Mariana nunca as recebe. Ambos acabam a sentir-se rejeitados e traídos por um amor que nunca parou de viver. Sentem-se perdidos longe um do outro, como se vivessem a dor fantasma de ter perdido uma parte vital de si mesmos.

Crescem com a assombração de um primeiro amor puro e bom que lhes parece inigualável. Não há, nem vai haver nunca, nada tão perfeito como aquilo que sentiram um pelo outro.

Mariana torna-se uma jovem mulher determinada, e a ligação que tem com a mãe e a avó estreita-se ainda mais depois da morte do pai. Ela, Laura e Benedita são uma tríade fortíssima durante anos, até ao momento em que Laura assume o namoro com Jorge, trabalhador da fábrica desde sempre. Mariana não gosta de Jorge, acha-o um oportunista, e isso causa atritos com Laura. Ela é obrigada a ver como a mãe desaparece sob os intentos de Jorge.

O seu coração fechou-se ao amor quando José Diogo desapareceu, mas é com o relacionamento que vê a mãe viver que jura nunca amar um homem daquela forma. Para evitar os conflitos constantes com o padrasto, decide ir estudar cozinha para França.

Longe do conforto que sempre conheceu, transforma-se numa cozinheira talentosa, ambiciosa e perspicaz, mas, acima de tudo, capaz de pôr em tudo o que prepara a quantidade certa de amor. Por detrás de cada prato, cada prova e cada cozinha por onde passa, escondem-se as memórias do passado: as tardes na cozinha com José Diogo e Benedita.

Quando volta a casa, pensando que para um período de paz, é confrontada com um antagonista mais poderoso do que antes: o padrasto consegue intrometer-se entre mãe e filha, fazendo com que Mariana se afaste permanentemente.

A quebra aparentemente definitiva entre elas causa um desequilíbrio de forças na tríade das mulheres Vilalobos, e, embora Laura não perceba a dimensão do conflito de Mariana, nunca desiste de a tentar encontrar.

Mariana refugia-se nos tesouros do Douro, onde acaba por abrir um restaurante onde só emprega mulheres vítimas de relacionamentos abusivos. Quer dar-lhes o abrigo que a mãe nunca aceitou. Vê nas mulheres o motor do mundo. São elas que fazem o mundo girar, que criam e educam, que alimentam, amam e dão colo. A própria força e resiliência da avó e da mãe deixaram-lhe uma marca tão profunda que Mariana orienta toda a sua existência por um equilíbrio quase perfeito de bondade, candura e justiça.

A luz que emana é tão forte que atrai o mais cínico dos Homens.

Quando Mariana se vê obrigada a voltar à terra que a viu nascer, acha ela que munida de mundo para não deixar que as memórias a controlem, o destino troca-lhe as voltas: cruza-se novamente com José Diogo. Os sentimentos do passado atingem-nos ainda com mais força. É impossível perceber onde começa um e termina o outro. O querer da vida toda e para a vida toda é tão avassalador que os anos separados se desfazem sob o olhar um do outro. Nunca pararam de pertencer um ao outro. Por muito que resistam ou tentem racionalizar o que sentem, parecem não ter força para contrariar o óbvio: se há no universo um objetivo, é juntá-los. O amor deles vai não só mudar-lhes a vida, como orientar a existência de todos os que os rodeiam.

A vida deles muda, mas a essência permanece a mesma, e quando Mariana ficar em perigo, José Diogo torna-se o protetor da sua protegida. Observa cada movimento, cada sorriso, cada respiração e está disposto a tudo para a manter viva, nem que para isso tenha de se colocar em risco, porque a verdade é que o coração dele lhe bate fora do peito. Bate dentro dela.

«A Protegida» estreia dia 17 de fevereiro na sua TVI.