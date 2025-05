Matilde Reymão está a preparar umas férias inesquecíveis. Descobrimos o destino!

Emocionada, Matilde Reymão revela: «Sempre que uso esta camisola acontece alguma coisa de mal...»

Matilde Reymão está prestes a embarcar numa escapadinha de luxo rumo às Maldivas. A atriz, que tem conciliado uma agenda profissional intensa, partilhou nas redes sociais um vídeo que deixou os seguidores rendidos — e deu a entender que o destino paradisíaco está mesmo ao virar da esquina.

No vídeo publicado no Instagram, a atriz surge a flutuar serenamente em águas cristalinas, num momento de tranquilidade absoluta. A descrição deixou poucas dúvidas sobre o que aí vem: “Entre cenas, flutuo… Maldivas em contagem decrescente”, escreveu a atriz, identificando ainda o exclusivo The Ritz-Carlton Maldives, um dos hotéis de luxo mais procurados daquele arquipélago.

A publicação gerou de imediato reações entusiásticas por parte dos fãs, que encheram a caixa de comentários com elogios: “Lindíssima”, “Bons banhos” e muitos emojis de corações e admiração como 😍😍😍.

Matilde Reymão tem vindo a destacar-se no panorama televisivo e cinematográfico nacional, e este merecido descanso surge após uma fase intensa de gravações. Pelos vistos, a atriz está pronta para recarregar energias… em grande estilo.

