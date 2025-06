Matilde Reymão grava vídeo nos bastidores de «A Protegida» e fãs reagem: «Vai resgatar a princesa!»

Matilde Reymão brindou os seguidores com um momento divertido e inesperado nos bastidores da novela «A Protegida», da TVI. No passado dia 25 de junho, a atriz partilhou um vídeo no Instagram, gravado em pleno cenário das gravações, onde surge deitada num colchão ao lado de Pedro Sousa, com quem contracena na trama.

Nas imagens, vê-se Matilde Reymão (que interpreta Mariana) com as mãos enroladas numa corda preta, numa cena que sugere que a personagem foi raptada. Entre gargalhadas e boa disposição, Pedro Sousa brinca com a situação, dizendo para a câmara: "Estamos na praia, vou-vos mostrar. Só capangas aqui à volta." A atriz escreveu na legenda: «Últimos dias assim 🤣🤫🎬», numa clara alusão ao fim das gravações da novela, que tem vindo a prender o público com o seu enredo intenso e cheio de reviravoltas.

A publicação rapidamente reuniu reações entusiásticas por parte dos colegas de elenco e dos fãs. Pedro Sousa comentou com carinho: "Guerreira! ❤️❤️❤️", enquanto João Bettencourt entrou na brincadeira: "Ahaha capangas di postiii 💚". Também Christian Escuredo, que interpreta Hector na novela, reagiu com emojis enigmáticos: 😏😏😏.

Os seguidores não deixaram passar o momento ao lado e encheram a caixa de comentários com mensagens bem-humoradas e cheias de entusiasmo. "E o José Diogo vai ser o príncipe e herói e vai resgatar a princesa Mariana, não das garras do dragão, mas do abraço de uma corda ❤️", escreveu uma seguidora. Outra acrescentou: "Mariana, encontrei-te ❤️❤️❤️😂😂😂" e ainda houve quem declarasse: "Vamos ter tantas saudades, Mariana <3".

Será que José Diogo vai mesmo salvar a sua princesa? Uma coisa é certa: os seguidores estão prontos para acompanhar cada segundo até ao último episódio.