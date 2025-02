Vem aí em «A Protegida»: Mariana faz acusações graves a Jorge e exige ver as câmaras de vigilância

Em «A Protegida», Jorge (Paulo Pires) dá os medicamentos a Laura (Alexandra Lencastre), enquanto esperam pela comida. Mariana (Matilde Reymão) traz os pratos e todos ficam deliciados com o cheiro, mas quando provam ficam agoniados com a quantidade de sal e picante. Mariana acusa Jorge de ter sabotado a sua comida, mas Laura diz que é impossível, pois Jorge acabou de chegar. Mariana quer ver as câmaras de vigilância. Jorge olha tenso para José Diogo (Pedro Sousa).

Mariana insiste para ver as imagens das câmaras de vigilância, porque tem a certeza que foi Jorge. Ele diz que aquela implicância com ele já é patológica. JD vê as imagens e apesar de ver Jorge de volta dos tachos, diz que não entrou ninguém na cozinha para além delas as três. Mariana vai embora confusa e triste.

