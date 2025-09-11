Se não tem este kit, não está a tirar o máximo proveito da sua air fryer. São 8 peças!

Este artigo pode conter links afiliados*

As air fryers já conquistaram lugar de destaque em muitas cozinhas, mas grande parte das pessoas continua a utilizá-las apenas para receitas básicas. Este kit de oito peças muda completamente a experiência: permite preparar torradas estaladiças, bolos fofos, grelhados ou gratinados, explorando a máquina de forma mais criativa.

Desenhado para modelos entre 5 e 6,5 litros e compatível com várias marcas, o conjunto inclui grelhas que criam diferentes níveis de cozedura e duplicam o espaço disponível. O tabuleiro redondo é perfeito para bolos, o recipiente fundo é indicado para pratos com molho ou gratinados, e o frasco pulverizador de 100 ml ajuda a controlar a quantidade de óleo ou azeite nas receitas. O kit traz ainda pinças práticas para manusear os alimentos.

Todos os elementos têm revestimento antiaderente e podem ir à máquina de lavar loiça, facilitando a limpeza. Com dimensões de 20 x 25 x 7 cm, soma já mais de 1.600 avaliações na Amazon e uma nota média de 4,4 estrelas em 5. Os utilizadores destacam a relação qualidade-preço, a robustez do material e a variedade de peças, com comentários frequentes como “veio dar uma segunda vida à minha air fryer” ou “muito completo pelo preço”.

Por cerca de 20€, este conjunto revela-se um investimento prático que rapidamente compensa. Para quem usa a air fryer de forma regular, pode simplificar as refeições de todos os dias — do pequeno-almoço ao jantar.

