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Estes ténis da adidas estão a 30 euros e têm milhares de avaliações positivas

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  • Há 3h e 31min
Estes ténis da adidas estão a 30 euros e têm milhares de avaliações positivas - TVI
Adidas BREAKNET Sleek
Adidas BREAKNET Sleek

Um clássico da marca que está agora ao alcance de qualquer orçamento.

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Nem sempre é preciso gastar muito para ter um bom par de ténis de marca. O modelo BREAKNET Sleek, da adidas, está atualmente disponível na Amazon por 30,75 €, com descontos que chegam aos 45% em algumas cores face ao preço original de 55,90 €, tornando-se uma das opções mais acessíveis da marca neste momento.

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O design mantém o ADN clássico da adidas, com as três riscas laterais bem visíveis, mas a grande vantagem está na variedade de cores oferecidas praticamente ao mesmo preço. Há opções mais neutras, como o branco ou o creme claro com detalhes em azul, e alternativas mais marcantes, como a versão preta com sola em contraste creme, ou ainda o modelo branco com riscas em azul-marinho e sola gum, que traz um toque mais retro ao conjunto. Esta diversidade permite que cada pessoa escolha o par que melhor combina com o seu estilo, sem ter de abdicar da qualidade habitual da marca.

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Nas avaliações, o conforto é o ponto mais destacado por quem já os comprou. Uma cliente descreve-os como bonitos e confortáveis, elogiando o acolchoado interior que não causa desconforto ao andar. Outra confirma que correspondem exatamente às imagens e que se ajustam bem ao tamanho habitual pedido. Há ainda quem garanta que vai voltar a comprar, por serem confortáveis e bonitos, enquanto outra compradora resume a experiência elogiando a qualidade geral do produto, a rapidez da entrega e a durabilidade da sola em borracha.

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Com mais de 4.827 avaliações e uma média de 4,3 em 5 estrelas na Amazon, o modelo está disponível em tamanhos do 36 ao 44, embora o stock esteja limitado em algumas cores. Este é, por isso, um daqueles descontos que pode não durar muito tempo, especialmente nas opções mais procuradas.

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