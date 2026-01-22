Os ténis perfeitos para voltar ao ginásio custam menos de 40 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Com o início do ano, muitas pessoas aproveitam janeiro para reorganizar rotinas e regressar ao ginásio ou à prática regular de exercício físico. Nem sempre isso significa ter, logo à partida, todo o equipamento necessário — e é aí que escolhas práticas e acessíveis ganham relevância. Foi precisamente nesse contexto que chamaram a atenção os Adidas Galaxy 7 para mulher, atualmente entre os ténis de corrida mais vendidos da Amazon e com uma avaliação média de 4,4 estrelas, resultado de milhares de opiniões de utilizadores.

Este modelo aposta numa construção simples e confortável, pensada para acompanhar diferentes ritmos, desde treinos leves até caminhadas mais longas ou uso diário. A entressola com tecnologia Cloudfoam ajuda a absorver o impacto e a tornar a passada mais suave, algo particularmente importante para quem está a retomar a atividade física. O ajuste é estável, o interior confortável desde os primeiros usos e o design discreto permite que funcionem tanto dentro como fora do ginásio. A ampla gama de tamanhos, do 34 ao 43 1/3, facilita encontrar um encaixe adequado para diferentes tipos de pé.

Neste momento, os Adidas Galaxy 7 encontram-se abaixo dos 40 euros, um valor mais baixo do que o habitual para a marca. As opiniões de quem já os utiliza destacam sobretudo o conforto, a leveza e a facilidade de adaptação, mesmo quando usados com frequência. Para quem começou o ano com novos planos de treino e ainda está a completar o essencial do guarda-roupa desportivo, este modelo surge como uma opção equilibrada, pensada para acompanhar essa fase sem excessos nem compromissos desnecessários.

