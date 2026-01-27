Adidas a 27 euros? Estes ténis estão a voar das prateleiras da amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 43min
Adidas a 27 euros? Estes ténis estão a voar das prateleiras da amazon - TVI
Adidas VL Court 3.0
Adidas VL Court 3.0

Simples, confortáveis e com um preço que convida a olhar duas vezes

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

As tendências continuam a afastar-se dos modelos exagerados e apontam para ténis mais simples, leves e fáceis de usar. É neste registo que os adidas VL Court 3.0 em azul se destacam: um modelo de linhas clássicas, em pele, com a sola de borracha castanha e as três riscas que nunca passam de moda. São ténis discretos, mas com presença, ideais para quem gosta de peças bonitas e práticas para o dia a dia.

Adquira aqui

adidas vl court 3.o

Apesar de surgirem identificados como ténis de criança, a verdade é que a numeração vai até ao 40, o que faz com que sejam uma escolha frequente entre mulheres que procuram ténis confortáveis e versáteis, fáceis de conjugar com jeans, vestidos ou conjuntos mais casuais. O ajuste confortável e a leveza são pontos frequentemente destacados por quem já os comprou.

Adquira aqui

adidas vl court 3.0

Com uma classificação média de 4,7 estrelas em mais de 4.500 avaliações, este modelo é atualmente um dos mais vendidos na Amazon na sua categoria. Neste momento, encontra-se disponível por 27 euros, com 46% de desconto, uma opção acessível para quem procura ténis com o estilo clássico da adidas, pensados para uso diário e com uma excelente relação qualidade-preço.

Adquira aqui

adidas vl court 3.0

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Muito mais baratas que as UGG! Estas botas de inverno são amorosas e só custam 25 euros

Os ténis perfeitos para voltar ao ginásio custam menos de 40 euros

Inacreditável! Ténis tendência em verde caíram para os 24 euros

"A força de um Dyson": o aspirador de 50 euros que está a conquistar cada vez mais adpetos

Mais Vistos

Vem aí em «Amor à Prova»: Conversa de David deixa Amália à beira de um colapso

Amor à Prova
Hoje
1

Vem aí em «Terra Forte»: Pânico! Polícia é chamada à casa dos filhos de Vivi

Terra Forte
Hoje
2

Vem aí em «Terra Forte»: Filhos acusam Marcus e Glória de um crime horrendo

Terra Forte
25 dez 2025
3

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima humilha Flor à frente de toda a família

Terra Forte
Hoje
4

Exclusivo «Terra Forte»: Rosinha parte o coração de António

Terra Forte
Ontem
5

Exclusivo «Amor à Prova»: Nico despede-se de Cris

Amor à Prova
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: Estado de saúde de Nico agrava-se

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Terra Forte
dom, 25 jan

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

Ontem

Tomás Taborda, Dudu de «Terra Forte» é alvo de ataques homofóbicos e agressões graves

Ontem

Filho de Maria Botelho Moniz vive momento de grande felicidade: «Aquele brilho nos olhos»

Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: Cris assume que gosta de Alice

Amor à Prova
Ontem
FORA DO ECRÃ

“Ajuda”: Diogo Valsassina vive momento caótico

Hoje

Pedro Bianchi Prata sofre contratempo na mota ao desafiar os próprios limites

Hoje

“É perigosíssimo”: Catarina Siqueira deixa alerta sério a todos os pais

Hoje

«Nem acredito!»: Rita Pereira vive momento histórico da sua carreira

Hoje

«Uma partilha difícil. Muito difícil»: Conhecido ator mostra a dura realidade, após meses de sofrimento

Ontem

«Não tem sido um caminho fácil» : Carlos Areia revela os momentos mais difíceis da sua recuperação

Ontem
Mais Fora do Ecrã