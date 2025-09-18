Sim, estas sapatilhas da Adidas estão mesmo a 43€. É aproveitar antes que esgotem

Este artigo pode conter links afiliados*

Sim, estas sapatilhas da Adidas estão mesmo a 43€. É aproveitar antes que esgotem - TVI
Adidas VL Court 3.0
Adidas VL Court 3.0

Fotografia: @kittyscy, TikTok. Consulte o preço aqui

Estas sapatilhas icónicas estão com desconto e já conquistaram milhares de fãs.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Um modelo clássico da Adidas agora com um preço que dificilmente se ignora. As Adidas VL Court 3.0 estão disponíveis na Amazon por 43€, com 39% de desconto em relação ao valor original. Só no último mês já somaram mais de 200 compras, e contam com uma classificação média de 4,5 estrelas em mais de quatro mil avaliações.

Com um design intemporal marcado pelas três riscas icónicas, estas sapatilhas combinam facilmente com qualquer look do dia a dia. São feitas em couro sintético com sola de borracha vulcanizada, oferecem amortecimento confortável na entressola e um forro têxtil que garante leveza em cada passo.

Quem já comprou sublinha tanto o estilo como a comodidade: “Adoro estas sapatilhas da Adidas Court. São elegantes, combinam com tudo e são perfeitas para caminhar ou estar de pé muito tempo”. Outro comentário resume: “Excelente relação qualidade-preço. Muito confortáveis e resistentes”.

Disponíveis em vários tamanhos, do 36 ao 44, tornam-se uma escolha prática e versátil, perfeitas para o dia a dia ou para dar um toque desportivo a qualquer look casual. E com este desconto, é daquelas oportunidades que vale a pena aproveitar antes que esgote.

Adquira aqui

adidas VL court 3.0

 

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

"Tenho um Dyson V8 e este não lhe fica atrás": conheça a alternativa acessível que surpreende pela potência

Muito mais barata que  Steampod! A prancha de cabelo que hidrata enquanto alisa e não seca os fios

Vamos brilhar aos 70 anos: esta é a rotina de pele de Helena Isabel

Este aparelho 3 em 1 custa menos de 25 euros e limpa vidros sem deixar marcas

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Gustavo esconde um vício

A Fazenda
dom, 4 mai
1

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo acusa Gustavo de cometer um crime grave

A Fazenda
Hoje
2

Exclusivo «A Fazenda»: Após dar o nó com Talu, Zuri tenta pôr termo à vida

A Fazenda
seg, 8 set
3

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri vira ladra e guarda a pen que todos querem

A Fazenda
ter, 9 set
4

Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida

A Fazenda
Hoje
5

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia é roubada na sua própria casa

A Fazenda
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Talu salva Zuri de tentar pôr termo à vida

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: JD recusa convite de Mariana e tem um bom motivo

A Protegida
Hoje

Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade

Hoje

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

Hoje

Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Lukenia é roubada na sua própria casa

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

Sílvia Rizzo não é o verdadeiro nome da atriz que todos conhecemos. Descubra a verdade

Festa é Festa
Hoje

«Está a superar a expectativas»: Marta Andrino e Frederico Amaral vivem aventura longe de Portugal

Festa é Festa
Hoje

Afastado dos ecrãs, ator Pedro Barroso enfrenta cirurgia e faz atualização do estado de saúde

Hoje

Sofia Arruda é enganada e deixa alerta a todos: «Eu própria criei este problema»

Hoje

Esteve fora semanas. O vídeo do reencontro entre mãe e filho que está a derreter corações

Ontem

Vídeo hilariante de Matilde Breyner está a somar milhares de reações: «Só se forem muito tolos é que não te contratam»

Para Sempre
Ontem
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN