Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Alerta tendência: ténis retro da Adidas descem para os 40 euros na Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

  • TVI Novelas
  • Há 35 min
Alerta tendência: ténis retro da Adidas descem para os 40 euros na Amazon - TVI
Adidas VL court
Adidas VL court

As solas grossas e volumosas estão oficialmente a perder o trono no street style. Em 2026, a moda dita o regresso dos ténis de perfil fino e retro

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

As solas grossas e volumosas começam a perder protagonismo no calçado urbano, dando lugar ao regresso de modelos de perfil mais fino, discreto e com inspiração retro. Os Adidas VL Court 3.0 acompanham esta mudança de tendência e estão atualmente em destaque na Amazon, com um desconto de 44% que coloca o preço nos 39,33 €.

A opinião de quem já comprou o modelo

Com mais de 14 mil avaliações na plataforma, os Adidas VL Court 3.0 apresentam uma classificação média de 4,5 estrelas. Entre os comentários dos compradores, destacam-se sobretudo a qualidade dos materiais e do acabamento, havendo quem compare o modelo com alternativas mais caras da própria marca.

A estética simples e versátil é outro dos pontos fortes mais referidos. Os ténis combinam facilmente com diferentes estilos, desde umas calças de ganga e uma camisola casual até conjuntos mais descontraídos para o fim de semana.

Compre aqui

Um modelo fácil de combinar no dia a dia

A versatilidade é, provavelmente, uma das principais vantagens dos VL Court 3.0. O design discreto permite utilizá-los em diferentes ocasiões, tanto num contexto de trabalho mais informal, combinados com calças de ganga e um casaco, como em momentos de lazer.

O conforto também surge com frequência entre as opiniões dos utilizadores, sobretudo para quem procura um modelo para usar durante várias horas. A construção leve e o formato clássico tornam-nos uma opção prática para caminhadas e para o uso quotidiano.

Compre aqui

Atenção ao tamanho

Há, no entanto, um pormenor a ter em conta antes da compra: alguns utilizadores consideram que o modelo apresenta uma forma relativamente justa, sobretudo na zona da frente.

Por isso, vale a pena consultar o guia de tamanhos da marca antes de escolher o número. Para quem tem o pé mais largo, poderá fazer sentido optar por um tamanho acima do habitual, embora a escolha final deva ter em conta o formato do pé e o ajuste pretendido.

Com o preço reduzido para 39,33 €, esta promoção pode ser uma boa oportunidade para apostar num modelo clássico e versátil, capaz de se adaptar facilmente ao guarda-roupa do dia a dia e às tendências atuais.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

Relacionados

Palmilhas ortopédicas para fascite: O sucesso de vendas na Amazon que vale a pena conhecer

Este aspirador sem fios promete o desempenho de um Dyson por menos de metade do preço

Adidas a 27 euros? Estes ténis estão a voar das prateleiras da amazon

Os ténis perfeitos para voltar ao ginásio custam menos de 40 euros

Mais Vistos

Tem bichos-da-prata em casa? Há medidas simples para acabar com o problema

seg, 17 ago
1

Em lua de mel em Portugal, estrelas de Hollywood deixam o luxo de lado e optam por refeição descontraída

Ontem
2

Fadista portuguesa que fez história em programas de televisão morre aos 46 anos

seg, 17 ago
3

«Terra Forte»: uma fuga sem rasto, noivados surpresa e uma aliança perigosa. A semana que vai mudar tudo

Terra Forte
Ontem
4

Princesa que nasceu em Lisboa já tem nome e é português. E é uma homenagem à rainha Isabel II

seg, 17 ago
5

As primeiras imagens de «Coração de Mãe»: a história arrebatadora que marca o regresso de Joana Solnado

ter, 11 ago
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

«A Madrasta»: Leo declara-se a Beatriz, mas tudo corre mal. Veja o que aconteceu

A Madrasta
Ontem

Terra Forte: António não quer perder Débora e faz pedido inesperado

Terra Forte
Ontem

Terra Forte: Laura mostra provas da relação com Armando e deixa Jennifer em choque

Terra Forte
Ontem

Começaram juntas e partiram no mesmo dia: Morre mais uma atriz muito amada em Portugal

Hoje

Em lua de mel em Portugal, estrelas de Hollywood deixam o luxo de lado e optam por refeição descontraída

Ontem

Manuel Luís Goucha lamenta a morte de figura adorada em Portugal e revela curiosidade emocionante

Ontem
FORA DO ECRÃ

Começaram juntas e partiram no mesmo dia: Morre mais uma atriz muito amada em Portugal

Hoje

Em lua de mel em Portugal, estrelas de Hollywood deixam o luxo de lado e optam por refeição descontraída

Ontem

Manuel Luís Goucha lamenta a morte de figura adorada em Portugal e revela curiosidade emocionante

Ontem

Sara Prata encontra um verdadeiro tesouro de «Morangos com Açúcar» com mais de 20 anos

Ontem

Atriz adorada em Portugal morre e multiplicam-se as homenagens

Ontem

Fadista portuguesa que fez história em programas de televisão morre aos 46 anos

seg, 17 ago
Mais Fora do Ecrã