Alerta tendência: ténis retro da Adidas descem para os 40 euros na Amazon

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As solas grossas e volumosas começam a perder protagonismo no calçado urbano, dando lugar ao regresso de modelos de perfil mais fino, discreto e com inspiração retro. Os Adidas VL Court 3.0 acompanham esta mudança de tendência e estão atualmente em destaque na Amazon, com um desconto de 44% que coloca o preço nos 39,33 €.

A opinião de quem já comprou o modelo

Com mais de 14 mil avaliações na plataforma, os Adidas VL Court 3.0 apresentam uma classificação média de 4,5 estrelas. Entre os comentários dos compradores, destacam-se sobretudo a qualidade dos materiais e do acabamento, havendo quem compare o modelo com alternativas mais caras da própria marca.

A estética simples e versátil é outro dos pontos fortes mais referidos. Os ténis combinam facilmente com diferentes estilos, desde umas calças de ganga e uma camisola casual até conjuntos mais descontraídos para o fim de semana.

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Um modelo fácil de combinar no dia a dia

A versatilidade é, provavelmente, uma das principais vantagens dos VL Court 3.0. O design discreto permite utilizá-los em diferentes ocasiões, tanto num contexto de trabalho mais informal, combinados com calças de ganga e um casaco, como em momentos de lazer.

O conforto também surge com frequência entre as opiniões dos utilizadores, sobretudo para quem procura um modelo para usar durante várias horas. A construção leve e o formato clássico tornam-nos uma opção prática para caminhadas e para o uso quotidiano.

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Atenção ao tamanho

Há, no entanto, um pormenor a ter em conta antes da compra: alguns utilizadores consideram que o modelo apresenta uma forma relativamente justa, sobretudo na zona da frente.

Por isso, vale a pena consultar o guia de tamanhos da marca antes de escolher o número. Para quem tem o pé mais largo, poderá fazer sentido optar por um tamanho acima do habitual, embora a escolha final deva ter em conta o formato do pé e o ajuste pretendido.

Com o preço reduzido para 39,33 €, esta promoção pode ser uma boa oportunidade para apostar num modelo clássico e versátil, capaz de se adaptar facilmente ao guarda-roupa do dia a dia e às tendências atuais.

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