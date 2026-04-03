Já deu vida a muitas personagens na TVI, agora dá voz ao pai da Bluey

O ator Afonso Lagarto, que integra o elenco da novela «Amor à Prova», com um percurso sólido em televisão, cinema e teatro, está novamente a dar que falar, desta vez por um projeto que conquistou não só o público mais jovem, mas também os adultos. O ator é a voz de Bandit, o pai da Bluey, na versão portuguesa da popular série de animação “Bluey”, considerada uma das produções infantis mais icónicas da atualidade.

Embora muitos já reconheçam o seu talento nos mais variados formatos, é agora através da dobragem que Afonso Lagarto se aproxima de milhares de famílias, dando vida a uma das personagens mais adoradas do universo infantil. Bandit, o pai brincalhão, presente e cheio de ensinamentos, tornou-se uma referência para pais e filhos e a voz do ator português tem sido amplamente elogiada.

Recentemente, o ator partilhou um momento divertido e ternurento nas redes sociais: um vídeo do filho, acompanhado da frase «Pov: quando o teu pai é pai da Bluey». O registo rapidamente se tornou viral, gerando uma onda de reações e comentários cheios de entusiasmo.

Entre as muitas mensagens deixadas pelos seguidores, destacam-se elogios emocionados e até confissões inesperadas: «tão bom 😍😍. que todos os pais sejam um bocadinho de Bandit, tempo, errar, aprender, entrar na brincadeira e estar..»; «Nós todos choramos cá em casa várias vezes ao som da tua voz! Melhor série do universo!»; «O meu filho está viciado! Ahaha, quis ver o meu telemóvel quando ouviu a tua voz».

O impacto da sua interpretação ultrapassa fronteiras. Uma seguidora brasileira escreveu: «Ahhhh meu Deus, eu amo o pai da Bluey, eu já assisti em inglês e em português do Brasil mas a versão melhor é a de Portugal,( sou brasileira) adoro a tua voz, que sorte que teu filho tem. Grava mais, quero mostrar ao meu filho. 😍».

Este sucesso mostra como Afonso Lagarto conseguiu dar uma nova dimensão à personagem de Bandit, tocando famílias inteiras através da sua voz. Mais do que entretenimento, “Bluey” tornou-se uma série que ensina, emociona e aproxima gerações e o contributo do ator português tem sido fundamental nesse impacto.

Sem dúvida, este é mais um exemplo de como o talento nacional continua a brilhar, mesmo nos projetos mais inesperados, provando que uma voz pode marcar gerações e criar ligações únicas entre pais e filhos.

Reveja aqui o ator na novela «Na Corda Bamba»: