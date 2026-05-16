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João Lagarto, Domingos de «Amor à Prova», é pai de um famoso ator

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:28
João Lagarto, Domingos de «Amor à Prova», é pai de um famoso ator - TVI

Dois nomes ligados às artes em Portugal.

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João Lagarto é um dos nomes mais respeitados das artes performativas em Portugal, com uma carreira sólida e extensa no teatro, cinema e televisão desde a década de 1970. Actor, encenador e dobrador, construiu ao longo de várias décadas um percurso marcado pela versatilidade e pela consistência artística, sendo uma presença frequente em produções nacionais de referência. Na televisão, tem vindo também a dar vida a personagens que conquistaram o público, como Domingos na novela “Amor à Prova”.

Pouco conhecido do grande público é o facto de João Lagarto ser pai de outro nome bem presente no panorama artístico português: Afonso Lagarto. O ator já participou em várias novelas da TVI como «Na Corda Bamba» e «Amar demais».

Com 40 anos, Afonso Lagarto seguiu as pisadas do pai no universo das artes, afirmando-se como ator, músico e dobrador. Ao longo da sua carreira, participou em diferentes projetos de televisão, cinema e teatro, mas é sobretudo no trabalho de voz que tem vindo a ganhar maior notoriedade junto do público mais jovem e das famílias portuguesas.

Um dos papéis que mais contribuiu para essa popularidade foi a dobragem de Bandit, a icónica personagem da série de animação australiana Bluey. Na versão portuguesa, Afonso Lagarto dá voz ao pai brincalhão, presente e educativo, uma figura central da série que se tornou extremamente popular entre crianças e pais.

A interpretação do ator tem sido amplamente elogiada pela forma natural e expressiva com que transmite a personalidade de Bandit, ajudando a aproximar ainda mais o público português da série. A personagem tornou-se rapidamente uma referência no universo infantil, sendo associada a valores como a criatividade, a empatia e a ligação familiar.

Assim, para lá da carreira individual de ambos, a ligação entre João Lagarto e Afonso Lagarto revela uma continuidade artística entre gerações. Pai e filho partilham não só o talento, mas também uma dedicação profunda às artes performativas, cada um à sua maneira e em diferentes formatos, contribuindo para enriquecer o panorama cultural português.

Recorde-se de Afonso Lagarto na novela «Na Corda Bamba»:

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