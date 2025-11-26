A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca

Catarina Gama e Agir vivem uma fase particularmente feliz das suas vidas. O casal, que anunciou em setembro que está à espera do primeiro filho, encontra-se numa verdadeira “bolha de amor”, celebrando cada etapa desta nova jornada. Desde que partilharam a novidade da gravidez, Catarina tem dividido com os seguidores vários momentos especiais, mostrando com orgulho a evolução do seu “barrigão”. Recentemente, voltou a fazê-lo através de novas fotografias publicadas no Instagram, onde surge tanto sozinha como ao lado do companheiro e de algumas amigas.

Na legenda da publicação, a futura mamã deixou uma confissão carregada de emoção: "Está a passar tão rápido. Já sinto que vou ter saudades."

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de carinho e elogios. Entre as muitas mensagens, destacou-se a da atriz Helena Isabel, mãe de Agir e sogra de Catarina, que escreveu: "Grávida mais linda!". Também Mel Jordão reagiu com humor e afeto ao afirmar: «Claro que tinha que ser comigo».

O próprio Agir não resistiu a comentar, deixando um simples mas expressivo: «Deusa🫠», reforçando a onda de ternura que tem marcado esta fase da relação.

Outros seguidores também fizeram questão de assinalar o momento com mensagens como: «Linda, está quase ❤️» e muitos outros elogios que testemunham o entusiasmo em torno da chegada do bebé.

Entre fotografias, partilhas espontâneas e declarações cheias de sentimento, Catarina Gama e Agir mostram-se plenamente entregues a esta fase tão especial. A expectativa cresce, o amor aumenta e cada momento parece tornar-se digno de ser guardado — até porque, como Catarina confessou, já começa a sentir saudades do que ainda está a viver.

Recorde-se de um dos momentos mais emocionantes desta gravidez, o Baby Shower que contou com a presença de muitas figuras públicas! Ora veja:

Veja aqui:

«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida - Novelas - TVI

«É irresponsável e perigoso»: Sofia Grillo perde a paciência e defende Nuno Markl - Novelas - TVI