A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 25min
A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca - TVI

Fotografia bombástica.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Catarina Gama e Agir vivem uma fase particularmente feliz das suas vidas. O casal, que anunciou em setembro que está à espera do primeiro filho, encontra-se numa verdadeira “bolha de amor”, celebrando cada etapa desta nova jornada. Desde que partilharam a novidade da gravidez, Catarina tem dividido com os seguidores vários momentos especiais, mostrando com orgulho a evolução do seu “barrigão”. Recentemente, voltou a fazê-lo através de novas fotografias publicadas no Instagram, onde surge tanto sozinha como ao lado do companheiro e de algumas amigas.

Na legenda da publicação, a futura mamã deixou uma confissão carregada de emoção: "Está a passar tão rápido. Já sinto que vou ter saudades."

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de carinho e elogios. Entre as muitas mensagens, destacou-se a da atriz Helena Isabel, mãe de Agir e sogra de Catarina, que escreveu: "Grávida mais linda!". Também Mel Jordão reagiu com humor e afeto ao afirmar: «Claro que tinha que ser comigo».

O próprio Agir não resistiu a comentar, deixando um simples mas expressivo: «Deusa🫠», reforçando a onda de ternura que tem marcado esta fase da relação.

Outros seguidores também fizeram questão de assinalar o momento com mensagens como: «Linda, está quase ❤️» e muitos outros elogios que testemunham o entusiasmo em torno da chegada do bebé.

Entre fotografias, partilhas espontâneas e declarações cheias de sentimento, Catarina Gama e Agir mostram-se plenamente entregues a esta fase tão especial. A expectativa cresce, o amor aumenta e cada momento parece tornar-se digno de ser guardado — até porque, como Catarina confessou, já começa a sentir saudades do que ainda está a viver.

Recorde-se de um dos momentos mais emocionantes desta gravidez, o Baby Shower que contou com a presença de muitas figuras públicas! Ora veja: 

Veja aqui: 

«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida - Novelas - TVI

«É irresponsável e perigoso»: Sofia Grillo perde a paciência e defende Nuno Markl - Novelas - TVI

Relacionados

«É irresponsável e perigoso»: Sofia Grillo perde a paciência e defende Nuno Markl

Maria Botelho Moniz está agora viver em família aquilo que a maioria já viveu há uns meses

Mais Vistos

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
Hoje
1

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

A Fazenda
ter, 15 jul
2

«É irresponsável e perigoso»: Sofia Grillo perde a paciência e defende Nuno Markl

Festa é Festa
Ontem
3

Sofia Grillo

Ontem
4

Este é o tipo de café que “devia ser proibido” e muitos portugueses ainda têm em casa

seg, 24 nov
5

Veja como os filhos de Mickael Carreira e Laura Figueiredo já cresceram

6 fev 2024
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desmascara Maria de Fátima e expõe segredo que ninguém estava à espera

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio diz tudo o que tem guardado a Mariana e Laura. E, não é bom

A Protegida
Hoje

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
Hoje

«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

Ontem

A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca

Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Tensão máxima! Cobra manipula Sammy e apaga pistas da sabotagem

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca

Hoje

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

A Fazenda
Hoje

«É irresponsável e perigoso»: Sofia Grillo perde a paciência e defende Nuno Markl

Festa é Festa
Ontem

Maria Botelho Moniz está agora viver em família aquilo que a maioria já viveu há uns meses

Ontem

«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

Ontem

«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida

Ontem
Mais Fora do Ecrã