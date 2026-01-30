«A ter um déjà vu»: Agir lança novidade ao lado de alguém especial e deixa fãs ao rubro

  • TVI Novelas
  • Hoje às 15:23
Um momento inédito.

O cantor Agir, filho do icónico cantor Paulo de Carvalho e da atriz Helena Isabel, tem partilhado nas redes sociais momentos da sua vida pessoal e profissional, revelando que vive uma fase especialmente feliz. O artista está quase a ser pai ao lado da influencer Catarina Gama, vivendo um período marcado por alegria e expectativas para a chegada do seu primeiro filho.

Ao mesmo tempo, Agir continua a consolidar a sua carreira musical, anunciando recentemente uma nova colaboração com o seu colega e amigo Dengaz, que se destaca no panorama da música urbana portuguesa. Dengaz e Agir são dois dos nomes mais influentes da música urbana em Portugal, mantendo uma colaboração que se estende por mais de uma década. Juntos, ajudaram a moldar o panorama do hip-hop e R&B nacional, conquistando fãs e definindo tendências ao longo da última década.

O novo single da dupla, “Notas & Traumas”, lançado em janeiro de 2026, reforça a parceria contínua entre os artistas e promete marcar presença tanto nas playlists como nos palcos, consolidando a sua posição de referência na música urbana portuguesa.

Nas redes sociais, Agir partilhou a sua empolgação com o projeto, escrevendo: «Eu e o Dengaz go way back. Já nos conhecemos há muito tempo e há muitos anos que as nossas carreiras caminham lado a lado. Partilhámos muita estrada e muitos palcos juntos e agora, passados 13 anos, temos som novo.
"Notas & Traumas" já está no Spotify e o vídeo sai às 18h30 no YouTube. Tmj bro.!!!!»

A publicação evidencia não só a amizade sólida entre os artistas, mas também a paixão e dedicação ao trabalho, que continuam a impulsionar o sucesso de ambos no cenário musical nacional.

Entre a expectativa da paternidade e a divulgação de novas músicas, Agir atravessa um momento plenamente positivo, equilibrando a vida pessoal com a profissional. A estreia de “Notas & Traumas” representa um marco nesta fase, destacando a importância de trabalhos colaborativos e de longa duração no fortalecimento da carreira musical e na ligação com os fãs.

Com esta nova música, Agir e Dengaz confirmam que a amizade e a colaboração de longa data podem gerar projetos que resistem ao tempo e conquistam novas gerações, continuando a escrever capítulos importantes da música urbana portuguesa.

Os fãs reagiram em peso com muitos comentários entre eles o da artistas Carolina Deslandes: «Tou a ter um deja vu»; Top Top»; «duo de meu coração ❤️»; «Lendas» entre muitos outros.

