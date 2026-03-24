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Agir alvo de duras críticas na internet: «Que horror, a filha vai ter vergonha do pai»

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 5min
Agir alvo de duras críticas na internet: «Que horror, a filha vai ter vergonha do pai» - TVI

O cantor não se poupou na resposta.

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O cantor Agir, conhecido pelos sucessos que marcaram gerações em Portugal, foi alvo de comentários negativos nas redes sociais devido às suas tatuagens, que cobrem grande parte do corpo. Dois ataques, da mesma utilizadora, acusam-no de ter uma «mentalidade atrasada anti social» e de fazer com que a filha cresça envergonhada do pai.

A primeira mensagem dizia: «Que horror tanta tatuagem. A filha vai se assustar. Não compreendo esta mentalidade atrasada anti social». Na segunda, a mesma pessoa voltou à carga: «Que horror a filha que crescer vai ter vergonha do pai». As críticas, escritas com erros ortográficos, questionam o estilo pessoal do músico e projetam medos sobre a relação futura com a filha.

Agir, pai dedicado de Camila, fruto da relação com a mulher, Catarina Gama, costuma partilhar momentos familiares nas redes sociais, onde mostra um lado terno e próximo da filha. As tatuagens, que fazem parte da sua identidade artística há mais de uma década, tornaram-se alvo de julgamento por quem não compreende esta forma de expressão.

Recorde a passagem da mãe de Agir, Helena Isabel, pelo «Conta-me», em que abordou o tema das tatuagens do filho:

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