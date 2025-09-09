AGIR e Catarina Gama vão ser pais. Eis o (grande) detalhe que poucos repararam

  • Mariana Filipe
  • Hoje às 14:06
AGIR e Catarina Gama vão ser pais. Eis o (grande) detalhe que poucos repararam - TVI

Um pormenor que toca no coração.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

AGIR, de 36 anos, Catarina Gama preparam-se para viver uma das fases mais especiais das suas vidas: vão ser pais pela primeira vez. A notícia foi partilhada esta terça-feira, 9 de setembro, através de um emocionante vídeo publicado nas redes sociais.

A revelação já seria, por si só, suficiente para emocionar fãs e seguidores, mas há um detalhe que poucos repararam: o casal escolheu anunciar a gravidez precisamente no dia em que completam oito anos de casamento. Um simbolismo que tornou tudo ainda mais especial.

Nas palavras de AGIR e Catarina: «Há oito anos, neste exato dia, dissemos “sim” um ao outro. Hoje, dizemos “sim” ao desconhecido que virá.»

A mensagem, poética e carregada de significado, acompanhou imagens e versos que falam sobre o amor, a expectativa e o caminho que o casal irá percorrer ao lado do bebé que está a caminho.

A reação dos fãs não se fez esperar, com milhares de comentários a felicitar o casal. Entre eles destacou-se também a mensagem da mãe do artista, a atriz Helena Isabel, que se mostrou radiante com a novidade de vir a ser avó pela primeira vez: «Parabéns da vovó! 👵». A artista é muito próxima do filho e da nora.

Filho de Paulo de Carvalho e Helena Isabel, AGIR tem mostrado que além de músico é também um homem de família. Esta nova etapa promete trazer uma nova inspiração à sua vida pessoal e profissional, assinalando um marco importante na sua história com Catarina Gama.

O detalhe da data escolhida não passou despercebido: a vida a dois que começou com um “sim” ganha agora um novo capítulo, com outro “sim” ao futuro e à chegada de um novo membro à família.

Relacionados

“Não planeei isto": Agir desapareceu dos palcos e agora revela o motivo secreto do regresso

Vem aí em «A Fazenda»: Eduardo descobre que Miro anda a agir nas suas costas

Mais Vistos

«É oficial»: Marta Andrino e Frederico Amaral têm razões para celebrar

Festa é Festa
Ontem
1

Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza

Hoje
2

Sofia Aparício: a elegância e a força de uma vida em imagens

Hoje
3

Há uma mensagem de Alexandra Lencastre que está a dar que falar

A Protegida
Ontem
4

Ainda se lembra de todas as personagens interpretadas por Alexandra Lencastre na TVI?

20 jul 2023
5

Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs

A Protegida
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «A Fazenda»: Zuri vira ladra e guarda a pen que todos querem

A Fazenda
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Anita faz pedido desesperado a Mónica

A Protegida
Hoje

AGIR e Catarina Gama vão ser pais. Eis o (grande) detalhe que poucos repararam

Hoje

Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza

Hoje

Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

Hoje

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

A Fazenda
Hoje
FORA DO ECRÃ

AGIR e Catarina Gama vão ser pais. Eis o (grande) detalhe que poucos repararam

Hoje

Helena Isabel vai ser avó pela primeira vez: reação da atriz derrete fãs

A Fazenda
Hoje

Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs

A Protegida
Hoje

Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

Hoje

Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza

Hoje

«Viemos aguçar a curiosidade de todos»: Marta Melro anuncia nova fase na sua vida

Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN