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Agir partilha momento ternurento com a filha e é arrasado pelas críticas: “Não seria uma música que eu metesse a tocar para o meu filho”

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 36min
Agir partilha momento ternurento com a filha e é arrasado pelas críticas: “Não seria uma música que eu metesse a tocar para o meu filho” - TVI

O cantou foi alvo de muítas críticas nas redes sociais

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Agir partilhou um dos momentos mais carinhosos dos últimos dias nas redes sociais. O cantor publicou um vídeo onde surge a dançar com a filha Camila ao colo enquanto ouvem música em casa. O registo termina com um beijo carinhoso na bebé e rapidamente as pessoas reagiram. 

Entre os comentários mais carinhosos esteve o da companheira do produtor, Catarina Gama, que brincou com os gostos musicais da filha: «Ontem a ouvir o 2 andamento do Rachmaninov, hj a ouvir Sippinpurp. É tudo uma questão de equilíbrio. 🫰🏻». Agir respondeu de forma divertida: «eclética». Também Helena Isabel, mãe do cantor e avó da menina, não escondeu a ternura e deixou vários corações na publicação.

No entanto, nem todos os seguidores ficaram rendidos ao momento. A escolha da música utilizada no vídeo gerou alguma polémica e vários seguidores criticaram a escolha. «Não seria uma música que eu metesse a tocar para o meu filho, mas é só isso. Cada um fará o que mais lhe convier e tiver na ideia. Cada um cria como acha mais adequado», escreveu uma seguidora. Outro comentário afirmava: «O som é que não é lá muito adequado pra bebé».

Houve ainda quem criticasse outros detalhes do vídeo. «Péssima escolha de música para colocar uma bebé a ouvir, interação com a filha bebé com óculos de sol e dentro de casa», pode ler-se entre as reações. Apesar das críticas, muitos fãs saíram em defesa do cantor, destacando a cumplicidade entre pai e filha e a naturalidade do momento partilhado.

Entre elogios e críticas, a verdade é que o vídeo não deixou ninguém indiferente e voltou a mostrar um lado mais íntimo de Agir, que, embora discreto em relação à vida familiar, vai revelando ocasionalmente momentos especiais ao lado da filha.
 

Catarina Gama e Agir foram pais pela primeira vez em fevereiro de 2026, dando as boas-vindas a Camila. 

 

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