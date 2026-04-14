Inesquecível: Agir partilha palco com a filha pela primeira vez

O cantor Agir e a sua esposa, Catarina Gama, vivem uma das fases mais felizes das suas vidas, depois de terem sido pais pela primeira vez da pequena Camila, nascida no dia 12 de fevereiro de 2026. Desde então, o casal tem partilhado alguns momentos especiais desta nova etapa, encantando os seguidores com registos marcados pela ternura e pela emoção.

Recentemente, Agir surpreendeu ao publicar um vídeo particularmente tocante, onde surge com a filha recém-nascida ao colo, em pleno palco do Coliseu dos Recreios, momentos antes de um concerto. Trata-se de um cenário emblemático na carreira do artista, mas que, desta vez, ganhou um significado ainda mais especial ao ser partilhado com a filha.

O momento rapidamente conquistou as redes sociais, não só pela sua carga simbólica, mas também pela naturalidade e proximidade que transmite. Ver o cantor naquele contexto, habitualmente associado ao espetáculo e à performance, mas agora vivido de forma íntima e familiar, emocionou muitos fãs.

Ora veja:

As reações multiplicaram-se e foram várias as mensagens de carinho deixadas tanto por figuras públicas como por seguidores. Entre os comentários, destacam-se palavras como “Lindos”, escritas pelo cantor FF, ou o simples mas expressivo “AMO”, partilhado por Noua Wong.

Outros fãs também elogiaram o espetáculo e o momento vivido, com mensagens como “Obrigada, obrigada foi tão bom ver-vos, adoro-vos”, ou ainda “Parabéns pelo espetáculo… adorei. Foi bom em todos os aspetos… som, luzes e uma banda 5”. Houve também quem sublinhasse a simbologia da situação, referindo que “a Camila ‘assistiu’ a um grande espetáculo com o pai e o avô”.

No meio de tantas reações, destacou-se a de Catarina Gama, que comentou com emoção e cumplicidade: “A filha sem saber a tranquilizar-te”, evidenciando o laço especial entre pai e filha naquele momento.

Este episódio, simples mas profundamente significativo, mostra um lado mais íntimo de Agir e assinala o início de uma nova fase da sua vida, onde a música e a família se cruzam de forma única, criando memórias que certamente ficarão para sempre.

Reveja aqui uma das últimas polémicas do cantor: