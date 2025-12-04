Ao lado de AGIR, Catarina Gama faz partilha emotiva: «Não queria estar a viver isto…»

  • TVI Novelas
  Hoje às 16:14
Ao lado de AGIR, Catarina Gama faz partilha emotiva: «Não queria estar a viver isto…» - TVI

Não há como ficar indiferente.

Catarina Gama está a viver uma das fases mais importantes da sua vida e faz questão de partilhar cada instante. À espera do primeiro filho, fruto da relação com Agir, a futura mãe publicou uma sessão fotográfica de grávida que deixou os seguidores rendidos com a sua sensualidade. Nas imagens, Catarina surge, sozinha e ao lado do músico, num registo terno e íntimo que celebra este momento tão especial.

Na legenda, Catarina abriu o coração com uma confissão cheia de emoção: «Não queria estar a viver isto com mais ninguém. 🖤 @agirofficial»

A reação dos seguidores não se fez esperar. Entre corações, emojis de carinho e palavras de apoio, destacam-se comentários cheios de afeto como «Maravilhoso!! Felicidades para os três ❤️❤️❤️🎉🧸🍼» e «Lindíssima».

Cada publicação reforça a ideia de que Catarina e Agir estão a viver a melhor fase das suas vidas. Desde o anúncio da gravidez, em setembro, têm mostrado amor, cumplicidade e muito entusiasmo por esta nova fase, que muitos seguidores têm acompanhado.

Recorde-se de um dos momentos mais emocionantes desta gravidez: o Baby Shower que juntou várias figuras públicas e surpreendeu pela energia, emoção e carinho envolvido! Ora veja:

