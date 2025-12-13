«Decidi fazer algumas perguntas ao meu pai»: Agir partilha momento histórico ao lado do pai

Um momento inspirador.

O músico português Agir, atualmente companheiro da influencer e dentista Catarina Gama, com quem está prestes a ser pai, revelou uma novidade que promete emocionar os fãs: um concerto especial no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no próximo 12 de abril. A particularidade deste espetáculo é que Agir partilhará o palco com o seu pai, o lendário Paulo de Carvalho, numa noite dedicada à música e às histórias familiares, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer melhor a sua herança musical.

O cantor utilizou as suas redes sociais para explicar a essência deste evento, escrevendo no Instagram:
«Decidi fazer algumas perguntas ao meu pai sobre o seu percurso, a música e a família. No dia 12 de abril estaremos no Coliseu dos Recreios, em Lisboa, e será este o ambiente. Entre música e conversa, será uma noite muito especial para nós. Por isso, tragam a vossa família e os vossos amigos e venham ter connosco. Se ainda não tiverem prenda de Natal, já sabem.»

O concerto surge como uma experiência única, combinando música e conversas íntimas sobre a vida e a carreira de Paulo de Carvalho, e promete criar momentos inesquecíveis tanto para fãs do pai como do filho. Agir incentiva ainda o público a levar amigos e família, sugerindo os bilhetes como uma prenda de Natal original e memorável.

Recorde-se de um dos momentos mais emocionantes desta gravidez: o Baby Shower que juntou várias figuras públicas e surpreendeu pela energia, emoção e carinho envolvido! Ora veja:

