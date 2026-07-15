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Depois da polémica com a filha, Agir quebra o silêncio e reage aos ataques: «Arrasado pelas críticas»

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:21
Depois da polémica com a filha, Agir quebra o silêncio e reage aos ataques: «Arrasado pelas críticas» - TVI

A resposta aos haters é inesperada!

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O cantor Agir e a sua mulher Catarina Gama mostraram, uma vez mais, que preferem responder às críticas com humor. Tudo começou quando o cantor partilhou nas redes sociais um vídeo ternurento em que surge a dançar em casa com a filha, Camila, ao colo. O momento, marcado por muita cumplicidade, termina com um beijo carinhoso na bebé e rapidamente conquistou milhares de reações.

Entre os comentários destacou-se o de Catarina Gama, que brincou com os gostos musicais da filha do casal. «Ontem a ouvir o 2.º andamento do Rachmaninov, hoje a ouvir Sippinpurp. É tudo uma questão de equilíbrio», escreveu a companheira do músico, ao que Agir respondeu, em tom descontraído, com apenas uma palavra: «eclética». Também Helena Isabel, mãe do artista e avó de Camila, fez questão de assinalar a publicação, deixando vários corações.

No entanto, o vídeo acabou por gerar alguma controvérsia. Alguns seguidores mostraram-se incomodados com a escolha da música que acompanhava as imagens e não hesitaram em manifestar a sua opinião. «Não seria uma música que eu metesse a tocar para o meu filho, mas é só isso. Cada um fará o que mais lhe convier», escreveu uma utilizadora. Outro comentário apontava: «O som é que não é lá muito adequado para bebé».

Longe de se deixar afetar pela polémica, Agir decidiu responder aos comentários negativos da forma que melhor o caracteriza: com boa disposição. Através de duas stories publicadas no Instagram, o cantor surgiu acompanhado por Catarina Gama num restaurante, enquanto desfrutavam de um copo e de um prato de amêijoas.

Nas imagens, Agir mostrou-se bastante descontraído e divertido, aproveitando o bom tempo, enquanto escrevia: «Arrasado pelas críticas». Pouco depois, já no final do vídeo, ouve-se Catarina Gama a erguer o copo num brinde e a acrescentar, entre risos: «Arrasado nas redes».

Foi assim, com humor e sem alimentar a polémica, que o casal reagiu às críticas dirigidas à forma como educam a filha. A mensagem deixada por ambos não poderia ser mais clara: continuam confiantes nas suas escolhas e focados no bem-estar da bebé, preferindo enfrentar os comentários negativos com leveza e boa disposição.

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