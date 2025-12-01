Já conhece a mulher de AGIR? Surpreenda-se com a sua profissão

Já conhece a mulher de AGIR? Surpreenda-se com a sua profissão

Revelamos tudo sobre Catarina Gama.

Catarina Gama e Agir encontram-se numa fase particularmente feliz das suas vidas. O casal, que anunciou em setembro que está à espera do primeiro filho, vive numa verdadeira “bolha de amor”, celebrando cada etapa desta nova jornada. Desde que partilharam a notícia da gravidez, Catarina tem mostrado com orgulho a evolução do seu “barrigão”, partilhando vários momentos especiais com os seus seguidores nas redes sociais.

Para além da atenção mediática em torno da gravidez, muitos fãs têm demonstrado curiosidade sobre a profissão de Catarina Gama. Catarina é médica dentista de profissão, uma carreira que exerce com dedicação e paixão. Além da medicina dentária, Catarina tem um passado ligado à ginástica e ao ballet, o que contribuiu para a sua energia positiva e disciplina, qualidades que refletem na sua vida pessoal e profissional.

O seu percurso como dentista pode ser acompanhado e consultado em plataformas de referência, como o Hospital da Luz e a You Clínica Dentária, evidenciando o seu compromisso com a área da saúde oral e a excelência no atendimento aos pacientes. Entre a maternidade iminente, a vida a dois com Agir e a carreira como dentista, Catarina Gama mostra-se como uma profissional e mãe dedicada, equilibrando trabalho, família e bem-estar de forma exemplar.

Entre fotografias, partilhas espontâneas e declarações cheias de sentimento, Catarina Gama e Agir mostram-se plenamente entregues a esta fase tão especial. A expectativa cresce, o amor aumenta e cada momento parece tornar-se digno de ser guardado — até porque, como Catarina confessou, já começa a sentir saudades do que ainda está a viver.

Recorde-se de um dos momentos mais emocionantes desta gravidez, o Baby Shower que contou com a presença de muitas figuras públicas! Ora veja: 

