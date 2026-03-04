Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama

Agir e Catarina Gama estão a viver uma das fases mais felizes das suas vidas, marcada pela chegada da primeira filha em comum, a pequena Camila, que nasceu a 12 de fevereiro. No entanto, como acontece com a maioria dos recém-pais, a felicidade vem acompanhada de noites mal dormidas e de uma inevitável dose de cansaço.

O casal tem partilhado alguns momentos desta nova rotina nas redes sociais, mostrando o lado mais real e genuíno da parentalidade nos primeiros dias de vida do bebé. Foi precisamente num desses registos que surgiu um vídeo que rapidamente conquistou os seguidores.

No passado domingo, 1 de março, Catarina Gama publicou um momento captado em casa: Agir surge a embalar a filha ao colo, num gesto cheio de ternura… mas acaba por ser ele a adormecer primeiro. Sobre as imagens podia ler-se, em tom bem-humorado: “POV: Como estão a correr os primeiros dias?”.

O momento, simultaneamente cómico e enternecedor, espelha bem o retrato das primeiras semanas após o nascimento de um bebé, dias intensos, cheios de amor, mas também de exaustão acumulada.

A reação dos seguidores não tardou. A caixa de comentários encheu-se de mensagens carinhosas e divertidas, muitas delas identificando-se com a situação. Entre as respostas destacam-se: « Hahahahahahha calha a todos 😅😅😅 muita forcinha. Beijinhos»; « Que vídeo amoroso»; « Bernardo Parabéns e a avó Helena Isabel vai saber que é muito bom ser se avó, eu fui aos 70 anos, e estamos sempre a tempo! Beijinhos á mãe do bebê e ao avô ❤️❤️❤️»; « Que ternura de Papá bjs à Catarina e felicidades bjs»; « Bernardo a vida de pais é fantástica mas com o bebé pequenino não resta muito tempo se não tratar dele mas é uma benção. Parabéns aos dois», entre centenas de outras mensagens.

Entre risos, olheiras e muito amor, Agir e Catarina Gama estão a descobrir o verdadeiro significado da parentalidade, numa fase exigente, mas profundamente transformadora. O vídeo tornou-se rapidamente um dos momentos mais comentados, não só pela sua graça, mas também por mostrar, de forma simples e autêntica, que nos primeiros dias de um bebé ninguém escapa ao cansaço, nem mesmo quem está a tentar embalar.