Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 59min
Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama - TVI

Um momento único.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Agir e Catarina Gama estão a viver uma das fases mais felizes das suas vidas, marcada pela chegada da primeira filha em comum, a pequena Camila, que nasceu a 12 de fevereiro. No entanto, como acontece com a maioria dos recém-pais, a felicidade vem acompanhada de noites mal dormidas e de uma inevitável dose de cansaço.

O casal tem partilhado alguns momentos desta nova rotina nas redes sociais, mostrando o lado mais real e genuíno da parentalidade nos primeiros dias de vida do bebé. Foi precisamente num desses registos que surgiu um vídeo que rapidamente conquistou os seguidores.

No passado domingo, 1 de março, Catarina Gama publicou um momento captado em casa: Agir surge a embalar a filha ao colo, num gesto cheio de ternura… mas acaba por ser ele a adormecer primeiro. Sobre as imagens podia ler-se, em tom bem-humorado: “POV: Como estão a correr os primeiros dias?”.

O momento, simultaneamente cómico e enternecedor, espelha bem o retrato das primeiras semanas após o nascimento de um bebé, dias intensos, cheios de amor, mas também de exaustão acumulada.

A reação dos seguidores não tardou. A caixa de comentários encheu-se de mensagens carinhosas e divertidas, muitas delas identificando-se com a situação. Entre as respostas destacam-se: « Hahahahahahha calha a todos 😅😅😅 muita forcinha. Beijinhos»; « Que vídeo amoroso»; « Bernardo Parabéns e a avó Helena Isabel vai saber que é muito bom ser se avó, eu fui aos 70 anos, e estamos sempre a tempo! Beijinhos á mãe do bebê e ao avô ❤️❤️❤️»; « Que ternura de Papá bjs à Catarina e felicidades bjs»; « Bernardo a vida de pais é fantástica mas com o bebé pequenino não resta muito tempo se não tratar dele mas é uma benção. Parabéns aos dois», entre centenas de outras mensagens.

Entre risos, olheiras e muito amor, Agir e Catarina Gama estão a descobrir o verdadeiro significado da parentalidade, numa fase exigente, mas profundamente transformadora. O vídeo tornou-se rapidamente um dos momentos mais comentados, não só pela sua graça, mas também por mostrar, de forma simples e autêntica, que nos primeiros dias de um bebé ninguém escapa ao cansaço, nem mesmo quem está a tentar embalar.

Relacionados

“Não queria estar em mais lado nenhum”: Mia Rose abre portas da sua vida e surpreende com declaração emocionante

«Senti-me intimidada e pressionada»: O grito de revolta de Bárbara Norton de Matos

Mais Vistos

Marisa Cruz radiante em hotel com companhia especial: «A construir o próximo capítulo»

Queridos Papás
Ontem
1

Marisa Cruz arranca suspiros no mar: «Linda e muito sensual»

Queridos Papás
2 mai 2024
2

Vem aí em «Terra Forte»: Armando confessa aos filhos de Vivi, que ela esteve escondida em sua casa

Terra Forte
Ontem
3

Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada

Terra Forte
dom, 8 fev
4

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta! Maria de Fátima decide recomeçar do zero

Terra Forte
Ontem
5

Vem aí em «Terra Forte»: Após ser traída pela melhor amiga, Flor reencontra Maria de Fátima

Terra Forte
29 out 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Vítor assume que tem uma amante

Amor à Prova
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Joana quer assumir uma relação amorosa com Eva

Terra Forte
Hoje

Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama

Hoje

“Não queria estar em mais lado nenhum”: Mia Rose abre portas da sua vida e surpreende com declaração emocionante

Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: André vai processar Ana e Alice?

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Isabel já não aguenta mais e desaba a chorar

A Protegida
Hoje
FORA DO ECRÃ

Uma das atrizes mais icónicas de «Morangos com Açúcar» foi captada a dar beijo apaixonado

Hoje

Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama

Hoje

“Não queria estar em mais lado nenhum”: Mia Rose abre portas da sua vida e surpreende com declaração emocionante

Hoje

«Senti-me intimidada e pressionada»: O grito de revolta de Bárbara Norton de Matos

Hoje

As imagens nunca antes vistas da celebração histórica dos 99 anos de Ruy de Carvalho

Hoje

Marisa Cruz radiante em hotel com companhia especial: «A construir o próximo capítulo»

Queridos Papás
Ontem
Mais Fora do Ecrã