O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado

Já nasceu a primeira filha de Agir e Catarina Gama.O casal vive um dos momentos mais felizes das suas vidas com a estreia na parentalidade e a novidade já foi partilhada com os seguidores nas redes sociais.

Filho da atriz Helena Isabel, o músico tornou pública a chegada da bebé através do Instagram. A menina nasceu no passado dia 12 de fevereiro, mas a notícia só foi revelada esta segunda-feira, dia 16, por meio de várias publicações emocionadas.

Na sua página oficial, Agir partilhou fotografias e um vídeo da recém-nascida, encantando os fãs. Na legenda das imagens revelou o nome escolhido para a filha: “Camila”, acompanhado por emojis em forma de coração.

O nome Camila tem um significado muito especial. De origem latina, significa “mensageira dos deuses”, “jovem nobre” ou “aquela que serve a um culto”, tornando a escolha ainda mais simbólica para o casal.

Também Catarina Gama assinalou este momento único com uma publicação emotiva. No registo partilhado, é possível ver as mãos dos pais junto da bebé. Na descrição, escreveu apenas: “Camila 12.02”, destacando a data de nascimento da filha.

As publicações foram rapidamente inundadas de mensagens de carinho, felicitações e entusiasmo por parte de amigos, figuras públicas e seguidores. Entre os milhares de comentários, destacam-se palavras como: «Meu chá de camomila», escreveu a cantora Bárbara Bandeira; «Ooooh parabéns!!!!!»; «Parabénsssss»; «Omg!! Parabéns!!!»; «Ohhhhhhh parabéns ❤️ muitas felicidades um grande beijinho»; «Linda da titia»; «Muitos parabéns meus queridos ❤️💖 nem acredito 🙌 que milagre autêntico 🙏🙏💓 muita saúde para a nossa Camila 💖 adoro-vos» e ainda «Perfeição!».

A chegada da pequena Camila marca assim uma nova etapa na vida de Agir e Catarina Gama, que partilham agora com o público a alegria de serem pais pela primeira vez.