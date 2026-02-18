O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado

  • TVI Novelas
  • Hoje às 11:40
O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado - TVI

Renda-se a esta bebé tão amorosa.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Já nasceu a primeira filha de Agir e Catarina Gama.O casal vive um dos momentos mais felizes das suas vidas com a estreia na parentalidade e a novidade já foi partilhada com os seguidores nas redes sociais.

Filho da atriz Helena Isabel, o músico tornou pública a chegada da bebé através do Instagram. A menina nasceu no passado dia 12 de fevereiro, mas a notícia só foi revelada esta segunda-feira, dia 16, por meio de várias publicações emocionadas.

Na sua página oficial, Agir partilhou fotografias e um vídeo da recém-nascida, encantando os fãs. Na legenda das imagens revelou o nome escolhido para a filha: “Camila”, acompanhado por emojis em forma de coração.

O nome Camila tem um significado muito especial. De origem latina, significa “mensageira dos deuses”, “jovem nobre” ou “aquela que serve a um culto”, tornando a escolha ainda mais simbólica para o casal.

Também Catarina Gama assinalou este momento único com uma publicação emotiva. No registo partilhado, é possível ver as mãos dos pais junto da bebé. Na descrição, escreveu apenas: “Camila 12.02”, destacando a data de nascimento da filha.

As publicações foram rapidamente inundadas de mensagens de carinho, felicitações e entusiasmo por parte de amigos, figuras públicas e seguidores. Entre os milhares de comentários, destacam-se palavras como: «Meu chá de camomila», escreveu a cantora Bárbara Bandeira; «Ooooh parabéns!!!!!»; «Parabénsssss»; «Omg!! Parabéns!!!»; «Ohhhhhhh parabéns ❤️ muitas felicidades um grande beijinho»; «Linda da titia»; «Muitos parabéns meus queridos ❤️💖 nem acredito 🙌 que milagre autêntico 🙏🙏💓 muita saúde para a nossa Camila 💖 adoro-vos» e ainda «Perfeição!».

A chegada da pequena Camila marca assim uma nova etapa na vida de Agir e Catarina Gama, que partilham agora com o público a alegria de serem pais pela primeira vez.

Relacionados

A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»

«Chorei!»: Pai de atriz famosa eterniza amor pelo neto com gesto inesquecível

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada

Terra Forte
Hoje
1

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália tem um plano contra os pais e age sem dó nem piedade

Amor à Prova
seg, 9 fev
2

Vem aí em «Terra Forte»: Suspeitas de que Vivi está viva reacendem traição, segredos e guerra pelo dinheiro

Terra Forte
qua, 11 fev
3

Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico

Amor à Prova
Hoje
4

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás engana Alice e torna-se agressivo

Amor à Prova
Hoje
5

«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico

Amor à Prova
Hoje

O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado

Hoje

A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»

Ontem

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

A Protegida
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás engana Alice e torna-se agressivo

Amor à Prova
Hoje
FORA DO ECRÃ

Após alegada separação, um dos casais mais mediáticos pode ter dado uma nova oportunidade ao amor

Hoje

«O início de algo maior»: Noivo de Maria Botelho Moniz faz revelação emocionante sobre o futuro

Hoje

Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções

Hoje

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

A Protegida
Hoje

O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado

Hoje

A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»

Ontem
Mais Fora do Ecrã