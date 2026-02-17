«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 55min
«Perfeição!»: A filha de Agir e Catarina Gama já nasceu e o nome é irresistível

Amor sem limites: primeiras palavras de Agir sobre a filha.

Já nasceu a primeira filha de Agir e Catarina Gama e o nome da bebé já é conhecido. O casal vive um dos momentos mais felizes das suas vidas ao estrear-se na parentalidade.

Filho da atriz Helena Isabel, o músico tornou pública a novidade através das redes sociais. A bebé nasceu no passado dia 12, mas a notícia apenas foi revelada esta segunda-feira, dia 16, por meio de publicações no Instagram.

Na sua página, Agir partilhou várias fotografias e um vídeo da recém-nascida, encantando os seguidores. Na legenda que acompanha as imagens, revelou o nome escolhido para a filha: “Camila”, acrescentando emojis em forma de coração.

Também Catarina Gama assinalou o momento com um registo emotivo, onde se veem as mãos dos pais junto da bebé. Na descrição, escreveu simplesmente: “Camila 12.02”, assinalando a data de nascimento.

A publicação foi rapidamente inundada de mensagens carinhosas e votos de felicidade. Entre os milhares de comentários, podem ler-se reações como: «Meu chá de camomila » disse a cantora Bárbara Bandeira; «Ooooh parabéns!!!!!»; «Parabénsssss»; «Omg!! Parabéns!!!»; «Ohhhhhhh parabéns ❤️ muitas felicidades um grande beijinho»; «Linda da titia»; «Muitos parabéns meus queridos❤️💖 nem acredito 🙌 que milagre autêntico 🙏🙏💓 muita saúde para a nossa Camila 💖 adoro-vos», «perfeição!».

 

