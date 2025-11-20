«Tinha de acontecer»: Após ser pai, Agir, filho de Helena Isabel, anuncia novidade inesperada

O cantor Agir de 37 anos, filho da famosa atriz Helena Isabel, fez uma revelação surpreendente aos fãs: vai subir ao palco com cantor Manuel Paulo num concerto conjunto que promete ser memorável. A apresentação está marcada para o dia 12 de abril, no Coliseu de Lisboa, e a notícia deixou os seguidores entusiasmados.

O próprio Agir escreveu nas redes sociais: “Pois é. No dia 12 de Abril, o Coliseu de Lisboa vai mesmo acontecer. Depois de uma noite mágica no Gracinha, percebemos que estava na altura de tornar a coisa mais séria. Curioso que, tirando um ou outro momento solto, nunca tínhamos feito um concerto juntos. Já era mais do que tempo. Tinha de acontecer. Vai ser um concerto onde vamos visitar músicas um do outro e revisitar as histórias por detrás delas — como nasceram, como foram escritas, o que significam. Para além de vos permitir conhecer-nos melhor, também nós vamos descobrir mais um do outro. Não queríamos mesmo deixar escapar esta oportunidade de fazer algo juntos, por isso façam também o mesmo: peguem no vosso pai, mãe, avô, filho ou neto e juntem-se a nós no dia 12 de Abril, no Coliseu de Lisboa. Beijos, Bernardo e Manuel Paulo.”

Este concerto será uma oportunidade única para os fãs conhecerem mais profundamente o trabalho de ambos os artistas, explorando as histórias e memórias por trás das músicas que marcaram as suas carreiras.

A partilha de Agir rapidamente gerou uma onda de comentários de apoio e entusiasmo de colegas e fãs famosos. Entre as reações destacaram-se: «Lindo» da apresentadora e influencer Catarina Maia; «Que bonito docinho» disse Noua Wang; «Que bonito, Bernardo» comentou a radialista Filipa Galrão; e ainda a mulher de Agir, Catarina Gama, reagiu com «Finalmente 🥹🤍».

Este anúncio marca o início de uma colaboração muito aguardada e promete ser um momento histórico na música portuguesa, juntando dois artistas de gerações diferentes num espetáculo que vai explorar emoção, memória e talento em palco.

Recorde-se que Agir foi recentemente pai, um momento que trouxe ainda mais felicidade à sua vida pessoal e que muitos fãs celebraram nas redes sociais, reforçando a imagem de um artista que vive a sua vida com amor e proximidade à família.