«Tinha de acontecer»: Após ser pai, Agir, filho de Helena Isabel, anuncia novidade inesperada

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 14min
«Tinha de acontecer»: Após ser pai, Agir, filho de Helena Isabel, anuncia novidade inesperada - TVI

A surpresa de Agir que está a conquistar Portugal

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

O cantor Agir de 37 anos, filho da famosa atriz Helena Isabel, fez uma revelação surpreendente aos fãs: vai subir ao palco com  cantor Manuel Paulo num concerto conjunto que promete ser memorável. A apresentação está marcada para o dia 12 de abril, no Coliseu de Lisboa, e a notícia deixou os seguidores entusiasmados.

O próprio Agir escreveu nas redes sociais: “Pois é. No dia 12 de Abril, o Coliseu de Lisboa vai mesmo acontecer. Depois de uma noite mágica no Gracinha, percebemos que estava na altura de tornar a coisa mais séria. Curioso que, tirando um ou outro momento solto, nunca tínhamos feito um concerto juntos. Já era mais do que tempo. Tinha de acontecer. Vai ser um concerto onde vamos visitar músicas um do outro e revisitar as histórias por detrás delas — como nasceram, como foram escritas, o que significam. Para além de vos permitir conhecer-nos melhor, também nós vamos descobrir mais um do outro. Não queríamos mesmo deixar escapar esta oportunidade de fazer algo juntos, por isso façam também o mesmo: peguem no vosso pai, mãe, avô, filho ou neto e juntem-se a nós no dia 12 de Abril, no Coliseu de Lisboa. Beijos, Bernardo e Manuel Paulo.

Este concerto será uma oportunidade única para os fãs conhecerem mais profundamente o trabalho de ambos os artistas, explorando as histórias e memórias por trás das músicas que marcaram as suas carreiras.

A partilha de Agir rapidamente gerou uma onda de comentários de apoio e entusiasmo de colegas e fãs famosos. Entre as reações destacaram-se: «Lindo» da apresentadora e influencer Catarina Maia; «Que bonito docinho» disse Noua Wang; «Que bonito, Bernardo» comentou a radialista Filipa Galrão; e ainda a mulher de Agir, Catarina Gama, reagiu com «Finalmente 🥹🤍».

Este anúncio marca o início de uma colaboração muito aguardada e promete ser um momento histórico na música portuguesa, juntando dois artistas de gerações diferentes num espetáculo que vai explorar emoção, memória e talento em palco.

Recorde-se que Agir foi recentemente pai, um momento que trouxe ainda mais felicidade à sua vida pessoal e que muitos fãs celebraram nas redes sociais, reforçando a imagem de um artista que vive a sua vida com amor e proximidade à família.

Relacionados

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

«Vieram em socorro»: O gesto de amor que salvou Marta Melro numa semana difícil

Mais Vistos

Exclusivo «A Protegida»: Tragédia! JD desaparece e Hector reescreve a carta de despedida

A Protegida
ter, 11 nov
1

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus acorda na casa de Maria de Fátima e dá de caras com ela

Terra Forte
ter, 18 nov
2

Vem aí em «Terra Forte»: António apanha Sammy e Flor em momento comprometedor

Terra Forte
Hoje
3

Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie

A Fazenda
seg, 17 nov
4

Acabaram as dúvidas: Eis o que realmente se passa entre Kika Cerqueira Gomes e Pierre Gasly

ter, 18 nov
5

Máquina de limpeza de estofos da Rowenta atinge preço histórico — uma ajuda prática para manter a casa impecável

ter, 18 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

A Protegida
Hoje

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Hoje

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

A Fazenda
Ontem

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
ter, 18 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Terra Forte
ter, 18 nov
FORA DO ECRÃ

«A todos os que não desistiram»: Atriz famosa deixa fãs preocupados com desabafo alarmante

Hoje

«Tinha de acontecer»: Após ser pai, Agir, filho de Helena Isabel, anuncia novidade inesperada

Hoje

Marta Andrino e Frederico Amaral celebram o amor com momento inesquecível

Hoje

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Hoje

«Vieram em socorro»: O gesto de amor que salvou Marta Melro numa semana difícil

Ontem

«São uma ofensa»: Jessica Athayde não cala a revolta com situação frustrante

Ontem
Mais Fora do Ecrã