“Não planeei isto": Agir desapareceu dos palcos e agora revela o motivo secreto do regresso

Regresso emotivo aos palcos: Após uma pausa de quase três anos por motivos pessoais, Agir volta aos concertos com uma ligação especial ao público.

Confissão sincera: O músico admite que esta nova etapa é vivida com mais calma e emoção, sem grandes alaridos ou pressões.

Aplausos e gratidão: Agir destaca o apoio dos fãs e revela que o carinho recebido o motiva a regressar com mais força no próximo ano.

Agir regressou aos concertos depois de uma paragem de cerca de "dois, três anos". O músico anunciou o seu regresso através de um vídeo publicado no Instagram, no qual explicou os motivos da pausa e a emoção de voltar a atuar ao vivo.

"Estava a ver imagens, vídeos e até algumas mensagens que me mandaram, relativamente ao concerto da última sexta-feira, em Viseu. Estou muito feliz, porque decidi parar de dar concertos há coisa de dois, três anos. Tinha parado por motivos pessoais mas, depois de falar com alguns amigos e até com a agência, decidimos fazer uma coisa ou outra pontual, este ano, voltando lentamente, a dar dois ou três concertos, até para eu sentir saudades, para eu voltar a ganhar gosto de estar em palco...", afirmou Agir.

Veja aqui a explicação do artista:

O artista confessou que, ao subir ao palco e ver o público a cantar as suas músicas, tanto antigas como recentes, percebeu que a sua arte continua presente na vida de muitas pessoas. "Realmente, quando, depois, subo a palco e constato que a minha música, de alguma maneira, ainda faz parte da vida de tantas pessoas. Inclusivamente, no sound check, já lá está malta e há malta a cantar, tanto as músicas antigas como já algumas das novas... O que quer dizer que continuam a estar atentos e também a querer fazer parte da minha vida. Isso deixa-me mesmo muito, muito feliz e faz-me pensar que talvez - e confesso que não tenho nada muito pensado e preparado - voltar com um bocadinho mais de força no ano que vem", confidenciou.

Apesar do entusiasmo com o reencontro com o público, Agir sublinhou que prefere manter discrição nas suas decisões. "Não sou de fazer muito alarido nas decisões que tomo. Também não fiz muito alarido quando decidi parar durante uns tempos. Certamente, também não vou fazer grande alarido agora, quando voltar."

O músico concluiu a partilha agradecendo aos fãs pelo apoio constante: "Só queria mesmo partilhar convosco que fiquei mesmo muito feliz com estes concertos que dei, por poder estar convosco e perceber que vocês ainda querem fazer parte da minha vida e que eu ainda faço parte da vossa. Por isso, muito, muito obrigado a todos. Estamos juntos."