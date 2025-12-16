Agir é alvo de ofensas e deixa resposta que ninguém esperava

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 51min
Agir é alvo de ofensas e deixa resposta que ninguém esperava - TVI

Agir reagiu de forma inesperada.

Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Participe na APP

O cantor Agir, filho do cantor Paulo de Carvalho e da atriz Helena Isabel, tem mostrado nas redes sociais momentos da sua vida pessoal e profissional, mas recentemente partilhou um episódio que chamou a atenção dos fãs. No Instagram, o músico recebeu uma mensagem de um internauta com apenas uma palavra: «Drogados». Sem recorrer a palavras ou justificações, Agir respondeu através de um vídeo, limitando-se a escrever na descrição: 🥤🥤🥤, mostrando que prefere manter a postura tranquila perante críticas infundadas.

O cantor já assumiu publicamente que, no início da sua idade adulta, viveu uma fase de alguns excessos, mas que desde os 20 anos está limpo, sem qualquer contacto com drogas ou outras substâncias, demonstrando força, determinação e capacidade de superação.

A publicação recebeu rapidamente diversos comentários de apoio. Entre eles, muitos elogiaram a postura do artista: «Nunca devemos cuspir para o ar. E fez muito bem em largar. Revela força e determinação em superar obstáculos. Só tem os meus parabéns pela decisão que tomou». A sua companheira, Catarina Gama, acrescentou de forma descontraída: «A malta precisa de começar a treinar melhor as ofensas. “Drogados” já está muito ultrapassado.» Outros seguidores também reforçaram a liberdade e maturidade do músico: «O homem faz o que quiser, a vida é dele 🔥».

Recorde-se de um dos momentos mais emocionantes desta gravidez: o Baby Shower que juntou várias figuras públicas e surpreendeu pela energia, emoção e carinho envolvido! Ora veja:

Para além desta interação nas redes sociais, Agir e Catarina Gama estão prestes a ser pais, vivendo um momento muito especial nas suas vidas. Entre críticas e elogios, o artista mantém a sua postura serena, mostrando que passado é passado e o presente é vivido com responsabilidade e felicidade.

Veja aqui: 

«Foi assustador»: Matilde Reymão vive momento de tensão que nunca irá esquecer - Novelas - TVI

«O mundo pediu-te pausa»: Depois do acidente de Carlos Areia, Rosa Bela escreve poderosa mensagem - Novelas - TVI

Relacionados

«Foi assustador»: Matilde Reymão vive momento de tensão que nunca irá esquecer

«O mundo pediu-te pausa»: Depois do acidente de Carlos Areia, Rosa Bela escreve poderosa mensagem

Mais Vistos

«Ser-te-ei eternamente grato por tudo»: A homenagem de Tony Carreira a uma presença única e marcante na vida da filha Sara

Ontem
1

Tony Carreira completa 61 anos. Recorde alguns dos seus maiores sucessos!

30 dez 2024
2

Ana Guiomar anuncia grande novidade ao lado de alguém especial

Festa é Festa
Ontem
3

Na outra ponta do mundo, Ana Guiomar deixa todos de queixo caído e até lhe chamam de «rainha»

Festa é Festa
seg, 24 mar
4

«Isto foi um aviso…»: Bárbara Norton de Matos deixa alerta sobre o seu estado de saúde

Ontem
5

«Fui recebida pelo Presidente da República»: Bárbara Norton de Matos tem momento memorável

sex, 23 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Sammy arrisca tudo por Flor e ameaça relação com Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: JD confronta Mónica sobre a sua identidade. Ela tenta suicidar-se

A Protegida
Hoje

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Cacau
Hoje

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Hoje

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha quase apanhados em pleno momento de paixão

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«Não foi uma decisão fácil»: Ator da TVI revela mudança radical na sua vida

Festa é Festa
Hoje

«Toda a gente contra mim»: Filha de atores famosos vítima de bullying

Hoje

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Cacau
Hoje

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Hoje

Agir é alvo de ofensas e deixa resposta que ninguém esperava

Hoje

«Foi assustador»: Matilde Reymão vive momento de tensão que nunca irá esquecer

Hoje
Mais Fora do Ecrã