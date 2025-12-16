Agir é alvo de ofensas e deixa resposta que ninguém esperava

O cantor Agir, filho do cantor Paulo de Carvalho e da atriz Helena Isabel, tem mostrado nas redes sociais momentos da sua vida pessoal e profissional, mas recentemente partilhou um episódio que chamou a atenção dos fãs. No Instagram, o músico recebeu uma mensagem de um internauta com apenas uma palavra: «Drogados». Sem recorrer a palavras ou justificações, Agir respondeu através de um vídeo, limitando-se a escrever na descrição: 🥤🥤🥤, mostrando que prefere manter a postura tranquila perante críticas infundadas.

O cantor já assumiu publicamente que, no início da sua idade adulta, viveu uma fase de alguns excessos, mas que desde os 20 anos está limpo, sem qualquer contacto com drogas ou outras substâncias, demonstrando força, determinação e capacidade de superação.

A publicação recebeu rapidamente diversos comentários de apoio. Entre eles, muitos elogiaram a postura do artista: «Nunca devemos cuspir para o ar. E fez muito bem em largar. Revela força e determinação em superar obstáculos. Só tem os meus parabéns pela decisão que tomou». A sua companheira, Catarina Gama, acrescentou de forma descontraída: «A malta precisa de começar a treinar melhor as ofensas. “Drogados” já está muito ultrapassado.» Outros seguidores também reforçaram a liberdade e maturidade do músico: «O homem faz o que quiser, a vida é dele 🔥».

Recorde-se de um dos momentos mais emocionantes desta gravidez: o Baby Shower que juntou várias figuras públicas e surpreendeu pela energia, emoção e carinho envolvido! Ora veja:

Para além desta interação nas redes sociais, Agir e Catarina Gama estão prestes a ser pais, vivendo um momento muito especial nas suas vidas. Entre críticas e elogios, o artista mantém a sua postura serena, mostrando que passado é passado e o presente é vivido com responsabilidade e felicidade.

Veja aqui:

