Viciados em água com gás? Esta máquina faz tudo em casa e está com 20% de desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

Para muitos, não há nada mais refrescante do que um copo de água com gás. Seja à refeição, durante um lanche ou simplesmente para dar um toque diferente ao dia, este hábito tem conquistado cada vez mais adeptos. A boa notícia é que já não é preciso encher o carrinho no supermercado nem carregar garrafões para manter o vício sempre por perto.

Água com gás em segundos

A solução está na SodaStream Art, uma máquina que transforma água da torneira numa bebida gaseificada em poucos segundos. Dispensa fios e tomadas, sendo acionada por uma alavanca de inspiração vintage que permite escolher o nível de gás: desde um toque leve de bolha até uma versão intensa, semelhante a um refrigerante tradicional.

Os utilizadores confirmam a praticidade. Uma cliente partilha: “Cada garrafa de gás dura-me entre quatro e cinco semanas, dependendo de quanto gás coloco. Bastam três a cinco toques na alavanca.” Outro comprador sublinha a facilidade do novo sistema: “Tivemos uma SodaStream durante anos. Agora trocámos para este modelo e notámos logo a diferença. A ligação da garrafa é muito mais rápida e intuitiva.”

Adquira aqui

Design compacto e menos plástico em casa

Além de prática, a SodaStream Art apresenta um design elegante e discreto, disponível em preto com acabamentos em aço inoxidável e plástico resistente. Inclui uma garrafa reutilizável de um litro, compatível com máquina de lavar loiça, e um cilindro de CO₂ capaz de gaseificar até 60 litros de água. Isso significa menos garrafas de plástico em casa e menos idas às compras.

“Compensa. Deixei de ir ao supermercado várias vezes por semana só para comprar garrafas de água com gás. Façam as contas e pensem na conveniência e na sustentabilidade antes de decidir”, refere um utilizador. Para quem consome água com gás todos os dias, o investimento revela-se rapidamente vantajoso — sobretudo considerando a comodidade de preparar tudo em casa, ao gosto de cada um.

Popular na Amazon

Atualmente, a máquina encontra-se com 20% de desconto (105 euros) e já reúne mais de mil avaliações, com uma média de 4,5 estrelas. Só no último mês, ultrapassou as 200 compras na Amazon, confirmando o interesse crescente por esta forma prática e sustentável de beber água com gás.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.