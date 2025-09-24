Viciados em água com gás? Esta máquina faz tudo em casa e está com 20% de desconto

Viciados em água com gás? Esta máquina faz tudo em casa e está com 20% de desconto - TVI

Descobrimos uma máquina que transforma água da torneira numa bebida gaseificada em poucos segundos

Para muitos, não há nada mais refrescante do que um copo de água com gás. Seja à refeição, durante um lanche ou simplesmente para dar um toque diferente ao dia, este hábito tem conquistado cada vez mais adeptos. A boa notícia é que já não é preciso encher o carrinho no supermercado nem carregar garrafões para manter o vício sempre por perto.

Água com gás em segundos

A solução está na SodaStream Art, uma máquina que transforma água da torneira numa bebida gaseificada em poucos segundos. Dispensa fios e tomadas, sendo acionada por uma alavanca de inspiração vintage que permite escolher o nível de gás: desde um toque leve de bolha até uma versão intensa, semelhante a um refrigerante tradicional.

Os utilizadores confirmam a praticidade. Uma cliente partilha: “Cada garrafa de gás dura-me entre quatro e cinco semanas, dependendo de quanto gás coloco. Bastam três a cinco toques na alavanca.” Outro comprador sublinha a facilidade do novo sistema: “Tivemos uma SodaStream durante anos. Agora trocámos para este modelo e notámos logo a diferença. A ligação da garrafa é muito mais rápida e intuitiva.”

Adquira aqui

sodastreamart amazon água com gás

Design compacto e menos plástico em casa

Além de prática, a SodaStream Art apresenta um design elegante e discreto, disponível em preto com acabamentos em aço inoxidável e plástico resistente. Inclui uma garrafa reutilizável de um litro, compatível com máquina de lavar loiça, e um cilindro de CO₂ capaz de gaseificar até 60 litros de água. Isso significa menos garrafas de plástico em casa e menos idas às compras.

“Compensa. Deixei de ir ao supermercado várias vezes por semana só para comprar garrafas de água com gás. Façam as contas e pensem na conveniência e na sustentabilidade antes de decidir”, refere um utilizador. Para quem consome água com gás todos os dias, o investimento revela-se rapidamente vantajoso — sobretudo considerando a comodidade de preparar tudo em casa, ao gosto de cada um.

Popular na Amazon

Atualmente, a máquina encontra-se com 20% de desconto (105 euros) e já reúne mais de mil avaliações, com uma média de 4,5 estrelas. Só no último mês, ultrapassou as 200 compras na Amazon, confirmando o interesse crescente por esta forma prática e sustentável de beber água com gás.

 

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

