Adeus forno: esta air fryer de 11 litros tem cilindro para batatas fritas e gasta menos 60% de energia

Se ainda resiste à ideia de ter uma air fryer em casa, talvez esta mude tudo. Com capacidade para até 11 litros, 10 programas automáticos e um cilindro rotativo para “fritar” batatas com pouco ou nenhum óleo, este modelo da Princess junta o melhor de dois mundos: refeições crocantes e saudáveis — e uma redução de até 60% no consumo de energia em comparação com o forno tradicional.

O nome é delicado, mas o desempenho é de destaque. A Air Fryer Princess permite preparar tudo, desde batatas crocantes a um frango inteiro (até 1,2 kg) ou uma pizza de 23 cm, com a vantagem de reduzir até 80% da gordura dos alimentos graças à tecnologia de ar quente. O modelo é ideal para famílias ou para quem gosta de cozinhar de forma prática e traz três grelhas, espeto para assar e uma cesta rotativa incluídos.

Com 10 funções pré-programadas, o painel tátil digital permite grelhar, assar, torrar, desidratar, aquecer e até descongelar alimentos. A temperatura pode ser ajustada entre os 80 °C e os 200 °C, adaptando-se a diferentes receitas. E para quem se preocupa com a limpeza, todos os acessórios podem ir à máquina de lavar loiça.

Atualmente à venda por 142€, esta air fryer soma mais de 22 mil avaliações e mantém uma média de 4,3 estrelas na Amazon. Entre os comentários, os elogios repetem-se: “Funciona muito bem, com bastante espaço para um frango inteiro”, “As batatas ficam espetaculares, crocantes por fora e macias por dentro”, ou ainda “É a melhor compra que fiz este ano”. A versatilidade e facilidade de uso são frequentemente destacadas, bem como a eficiência: “Já não uso o forno para quase nada.”

Para quem tem espaço na bancada e quer poupar tempo, energia e esforço na cozinha, este modelo é uma aposta segura e cada vez mais popular.

