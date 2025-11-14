Eis os 5 alimentos que nunca deve cozinhar na air fryer

  • Há 2h e 25min
Eis os 5 alimentos que nunca deve cozinhar na air fryer

Nem tudo deve ir para a air fryer. Saiba quais são os cinco alimentos que os especialistas recomendam evitar e descubra o porquê.

A air fryer é, sem dúvida, o eletrodoméstico do momento em muitas cozinhas. Prática, rápida e versátil, permite preparar legumes, carnes, massas e até snacks congelados com pouca ou nenhuma gordura. No entanto, apesar da sua utilidade inegável, há certos cuidados a ter no seu uso.

Para quem vê a fritadeira de ar como uma mais-valia, é importante conhecer quais os alimentos mais adequados para este tipo de confeção. O aparelho é excelente para preparar couve-de-Bruxelas, batatas crocantes, bananas para fritar, falafel ou panados, mas, segundo a  edição britânica do Huffington Post, há outros alimentos que não devem ser cozinhados na air fryer.

1. Hambúrguer

Embora muitos anúncios sugiram que a air fryer serve para cozinhar praticamente tudo, a verdade é que a carne vermelha não fica no ponto ideal neste aparelho. O calor não é suficiente para criar o efeito tostado típico do grelhador, o que compromete o sabor e a textura do hambúrguer.

2. Panados com polme húmido

Especialistas alertam que as fritadeiras de ar e as tradicionais com óleo não produzem os mesmos resultados. Massas húmidas — como as dos aros de cebola ou pataniscas — não reagem bem ao ar quente, ficando com uma textura pouco apelativa.

3. Verduras frescas

Folhas leves, como a couve kale, podem parecer ideais para preparar chips crocantes, mas o ar em circulação dentro da fritadeira faz com que se movam constantemente, resultando numa cozedura desigual. Para este tipo de legumes, o forno tradicional é a melhor opção.

4. Queijo

O queijo derretido é um dos grandes desafios para a air fryer. O aparelho não cria uma crosta instantânea que impeça o queijo de escorrer, o que o torna inadequado para receitas como folhados ou panados recheados.

5. Bacon

Por último, o bacon também deve ser evitado. O seu elevado teor de gordura provoca fumo e salpicos dentro da air fryer. Além disso, por ser frágil, o bacon tende a partir-se facilmente, e cozinhar em pequenas quantidades torna o processo pouco prático e demorado.

