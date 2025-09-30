Se ainda não se rendeu à febre das air fryers, este modelo de 50 euros é a oportunidade perfeita

Este artigo pode conter links afiliados*

Hoje é raro encontrar uma cozinha onde não brilhe uma air fryer — e a que está a conquistar a Amazon é a Cecofry Bombastik 6000 Full, da Cecotec. Só no último mês foram feitas mais de 4 mil compras, e o sucesso explica-se pela combinação de preço acessível, espaço generoso e utilização simples, adaptando-se a quem cozinha apenas para dois ou para famílias inteiras.

Um design pensado para facilitar

O equilíbrio entre tamanho e funcionalidade torna esta air fryer uma aliada prática no dia a dia. A cuba de 6 litros permite preparar refeições em maior quantidade, enquanto os 12 programas automáticos ajudam a escolher temperatura e tempo sem complicações. Funciona entre 80ºC e 200ºC, com temporizador até 60 minutos. Apesar de robusta, a air fryer foi desenhada para caber na bancada e os acessórios em silicone tornam a limpeza menos trabalhosa.

O que dizem os utilizadores

Com quase 25 mil avaliações e uma média de 4,5 estrelas, este modelo destaca-se pelo desempenho consistente. Muitos utilizadores sublinham a versatilidade, afirmando que funciona como um forno: “Fiz pizzas caseiras, frango de peito e batatas que ficaram crocantes. Recomendo.” Há também elogios ao espaço disponível, descrito como perfeito para porções maiores: “A comida sai crocante por fora e suculenta por dentro, especialmente as batatas e o peixe.” A facilidade de uso surge igualmente nas opiniões: “Os indicadores digitais são muito claros e guardá-la é simples.”

Uma das favoritas da Amazon

Por apenas 50,73€, com envio gratuito incluído e elegível para Prime, a Cecofry Bombastik 6000 Full ocupa os primeiros lugares no ranking de vendas da Amazon. Reúne capacidade, rapidez e resultados saborosos, e é por isso que cada vez mais pessoas a escolhem como forma de cozinhar de maneira mais prática e saudável.

