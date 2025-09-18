Queremos ficar longe de toxinas e agora só cozinhamos nesta air fryer com cesto em vidro

Este artigo pode conter links afiliados*

Queremos ficar longe de toxinas e agora só cozinhamos nesta air fryer com cesto em vidro

A nova tendência de cozinha saudável: air fryer com cesto em vidro

A preocupação crescente com a saúde e com a possibilidade de libertação de micropartículas tóxicas durante a preparação dos alimentos tem levado cada vez mais pessoas a procurar alternativas seguras. Um vídeo partilhado pela conta de Instagram @myhome.adma destacou recentemente a mais recente tendência de cozinha: as air fryer com cestos em vidro, que começam agora a conquistar espaço nas cozinhas.

Porque optar por uma air fryer com cesto em vidro?

A air fryer MIST, da marca Create, chega como resposta a essas preocupações. O seu cesto em vidro transparente, com capacidade de 4,2 litros, não só substitui os modelos tradicionais em aço como introduz várias vantagens:

  • Não liberta toxinas: ao contrário do aço, que pode degradar-se com o tempo, o vidro não contamina os alimentos.
  • Limpeza prática: a superfície lisa facilita a higienização.
  • Visibilidade total: o cesto transparente permite acompanhar a cozedura sem abrir o aparelho.
  • Função de vapor: além de fritar sem óleo, é possível cozinhar a vapor, preservando melhor os nutrientes e a textura dos alimentos.

Desempenho e funcionalidades

Com 1300W de potência, a MIST aquece de forma rápida e consistente. A capacidade de 4,2 litros é suficiente para preparar refeições de até seis porções, ideal para famílias. Apesar disso, o aparelho apresenta dimensões compactas (33,5 x 31 x 35,5 cm), ocupando pouco espaço na bancada.

Dispõe ainda de seis programas automáticos, que facilitam a preparação de diferentes pratos sem ajustes manuais. O controlo de tempo e temperatura pode ser ajustado de acordo com cada receita, assegurando resultados uniformes.

create air fryer mist

A experiência dos consumidores

As avaliações confirmam a boa receção do modelo. Entre os testemunhos partilhados, um utilizador escreve: “Uma air fryer com cesto de vidro era o que procurava por questões de saúde. Como é da Create, correspondeu totalmente às expectativas.” Outro acrescenta: “Uso 4 a 5 vezes por semana e continua perfeita. O cesto de vidro não risca e a comida sai crocante.”

A facilidade de limpeza surge também como ponto alto, como relata um comprador: “A bandeja de vidro deixa a comida no ponto e a limpeza é rápida.” Outros resumem a experiência com elogios à sua simplicidade: “Funcional, intuitiva e fácil de usar.”

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

