Esta air fryer de 9 litros cozinha dois pratos ao mesmo tempo e está a 100€

Uma ajuda extra para quem cozinha para várias pessoas

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem já tem uma air fryer sabe que, depois de começar a usá-la, dificilmente volta atrás. É rápida, prática e permite refeições mais saudáveis. Mas esta vai ainda mais longe: consegue cozinhar dois pratos diferentes ao mesmo tempo e está agora a um preço muito apetecível — 100 euros. Com mais de 400 compras no último mês e uma classificação média de 4,4 estrelas baseada em mais de duas mil avaliações, é um modelo que tem conquistado muitos fãs.

Uma das principais razões para alguns deixarem a air fryer de lado é a falta de capacidade, especialmente em famílias maiores. Quando se procura um modelo grande, os preços costumam disparar. É por isso que esta proposta da Cecotec está a chamar a atenção: 9 litros de capacidade e a possibilidade de dividir o aparelho em dois compartimentos de 4,5 litros, permitindo cozinhar diferentes alimentos ao mesmo tempo, com tempos e temperaturas independentes. Como partilha uma cliente: “Costumava ter outra air fryer de seis litros, mas era pequena demais. Agora, com esta de nove litros e separador, posso fazer dois pratos ao mesmo tempo ou usá-la inteira. Era exatamente o que procurava. Muito prática e resistente, recomendo a 100%.”

Esta air fryer prepara refeições com apenas uma colher de óleo ou azeite. A potência de 2850 W garante uma confeção rápida, enquanto a tecnologia PerfectCook faz circular o ar quente de forma uniforme para resultados consistentes. Uma utilizadora italiana descreve-a como “muito mais do que uma air fryer — é uma verdadeira revolução culinária caseira” graças à sua capacidade e desempenho.

Para quem não tem experiência ou prefere não arriscar na escolha de tempos e temperaturas, a Cecotec integra 6 modos pré-configurados para diferentes tipos de alimentos. Outra opinião na Amazon destaca ainda: “Funciona na perfeição com a zona conversível, permitindo preparar batatas, legumes, carne ou até peixe e carne em simultâneo, graças ao separador. Tudo corre exatamente como esperado.”

 Como resume uma cliente: “Estou encantada. Era exatamente o que precisava para cozinhar mais e melhor, sem complicações.” Com espaço, versatilidade e boa avaliação, esta air fryer promete ser uma ajuda valiosa para quem gosta de cozinhar sem perder tempo.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

