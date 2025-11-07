Air fryer: a função escondida que facilita (muito) a vida na cozinha

Air fryer: a função escondida que facilita (muito) a vida na cozinha

Um pequeno truque que pode fazer toda a diferença

A air fryer tornou-se um dos eletrodomésticos mais populares dos últimos anos. Presente em grande parte das cozinhas, este aparelho versátil inspira constantemente novas receitas e truques culinários. Quando surgiu, a fritadeira de ar quente foi criada para “fritar” alimentos sem óleo. Hoje em dia, vai muito além disso (serve até para cozer arroz ou ovos). Ainda assim, há funcionalidades menos conhecidas que podem tornar o dia a dia muito mais prático.

A air fryer é ideal para quem procura refeições mais saudáveis, uma vez que permite cozinhar com muito pouco azeite. É também mais simples de limpar do que uma fritadeira tradicional e consome menos energia do que um forno.

Contudo, nem tudo são vantagens. A capacidade é geralmente mais reduzida e o nível de crocância dos alimentos não é o mesmo que o obtido com óleo quente.

Mas há uma função pouco explorada que pode mudar a forma como se usa este aparelho. Segundo o jornal  El Español, a air fryer é excelente para descongelar alimentos, especialmente o pão, oferecendo resultados muito superiores aos do micro-ondas.

Como descongelar pão na air fryer

Ao descongelar pão na air fryer, a humidade é reduzida ao mínimo, mantendo o pão crocante em vez de mole, como acontece no micro-ondas.

O processo é simples: coloque o pão congelado diretamente na cesta da air fryer e programe a temperatura entre 160 e 180 °C. Deixe aquecer durante 4 a 5 minutos, verificando o estado ao fim de três.

Se preferir um resultado mais tostado e crocante, aumente a temperatura para 180 a 200 °C e deixe por mais 1 a 2 minutos.

Um pequeno truque que pode fazer toda a diferença e dar nova vida ao pão congelado.

