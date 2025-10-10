Menos de 50 euros: air fryer Princess com 5,5 litros e 8 programas automáticos

Este artigo pode conter links afiliados*

Foi quase difícil de acreditar quando nos deparamos com a air fryer digital Princess Deluxe a apenas 45 euros. Um modelo com painel tátil, grande capacidade e eficiência energética, que torna a cozinha mais prática, rápida e saudável. Com mais de 1.600 avaliações e uma classificação média de 4,5 estrelas, já conquistou quem procura refeições saborosas sem complicações.

A Princess Deluxe permite fritar sem óleo — até 80% menos gordura do que nas frituras tradicionais — mantendo o sabor e a textura crocante dos alimentos. Com 5,5 litros de capacidade, é perfeita para famílias ou jantares com amigos, conseguindo preparar desde batatas fritas, legumes, frango e peixe até lasanhas e bolos. Cabe até 1,5 kg de batatas de uma só vez, reduzindo o tempo passado na cozinha.

O design em aço inoxidável e preto mate combina elegância e modernidade, enquanto o painel digital com ecrã LCD facilita a utilização. É possível escolher entre oito programas automáticos ou ajustar manualmente o tempo e a temperatura. Além disso, é 62% mais eficiente do que um forno convencional, o que se reflete na conta de eletricidade e no impacto ambiental.

A limpeza é simples: a cesta antiaderente removível pode ser lavada facilmente, e a pega “Cool Touch” evita queimaduras. É livre de BPA e acompanha um livro de 30 receitas, desde pratos salgados a sobremesas leves, para quem gosta de experimentar novas ideias na cozinha. Com esta air fryer, preparar refeições rápidas, saborosas e saudáveis deixa de ser uma exceção e passa a integrar a rotina diária de qualquer casa.

