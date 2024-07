Alba Baptista fez anos, mas os 'olhos ficaram postos' no bolo de aniversário

Na passada quarta-feira, 10 de julho de 2024, Alba Baptista comemorou o seu 27º aniversário. Segundo rumores, terá sido em Portugal.

No dia seguinte, a atriz recorreu às redes sociais para agradecer todas as felicitações. Mas, os olhos ficaram postos no bolo do aniversário: de cobertura branca, com decoração floral e com velas em espiral.

A atriz escreveu: «Thank you for all the beautiful birthday wishes, I feel loved and overwhelmed with gratitude and joy for life!!», que quer dizer: «Obrigada por todos os lindos desejos de parabéns, sinto-me amada e a transbordar de gratidão e alegria pela vida».