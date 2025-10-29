Nome da filha de Alba Baptista e Chris Evans tem um significado comovente

O nome está a emocionar fãs em Portugal

Alba Baptista e Chris Evans foram pais pela primeira vez na passada sexta-feira, 24 de outubro, no estado do Massachusetts, nos Estados Unidos da América. A notícia, que apanhou os fãs de surpresa, marca uma nova etapa na vida do casal, que se casou em 2023, celebrando o amor com duas cerimónias — uma nos Estados Unidos e outra em Portugal.

O casal deu as boas-vindas a uma menina, o primeiro filho em comum, que recebeu o nome de Alma Grace Baptista Evans. O nascimento foi divulgado esta terça-feira e rapidamente se tornou um dos assuntos mais comentados entre os admiradores da atriz portuguesa e do ator norte-americano.

Um dos detalhes mais simbólicos deste momento é precisamente o nome escolhido para a bebé, que une as raízes culturais de ambos os pais. “Alma” é uma palavra portuguesa que carrega um significado profundo e poético, refletindo sensibilidade, força e espiritualidade — características que muitos associam à própria personalidade de Alba Baptista.

Segundo o dicionário Infopedia, o nome próprio “Alma” possui origens diversas, cada uma com um significado igualmente belo e inspirador:

  • Latim: deriva de almus, que significa “nutritivo” ou “generoso”, transmitindo a ideia de “a que alimenta” ou “a que dá vida”.

  • Hebraico: a palavra עלמה (alma) traduz-se por “donzela” ou “jovem mulher”, evocando pureza e delicadeza.

  • Germânico: proveniente de helm, que significa “elmo”, o nome pode ainda ser interpretado como “defesa” ou “proteção”.

Desta forma, o nome Alma Grace Baptista Evans combina tradição e significado, unindo a língua portuguesa à elegância anglo-saxónica. A escolha de “Alma” reflete não apenas uma ligação às origens da mãe, mas também um toque de universalidade e profundidade emocional — uma homenagem à vida, à generosidade e à essência feminina.

Aos 28 anos, Alba Baptista, que conquistou o público internacional com a sua participação em Warrior Nun e em produções portuguesas de sucesso, inicia agora uma nova e emocionante fase como mãe. Ao lado de Chris Evans, conhecido mundialmente pelo papel de Capitão América, a atriz portuguesa vive um momento de plena felicidade e realização pessoal, celebrando o nascimento da pequena Alma, cujo nome parece resumir tudo o que esta etapa representa: vida, amor e propósito.

Veja aqui um video divertido do casal quando ficou noivo: 

