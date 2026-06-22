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A Madrasta

«A Madrasta»- Albano Jerónimo é Pedro: o homem que fez os filhos acreditarem que a mãe estava morta

  • TVI Novelas
  • Há 44 min
«A Madrasta»- Albano Jerónimo é Pedro: o homem que fez os filhos acreditarem que a mãe estava morta - TVI

Agora, vai ter de lidar com a mentira do passado da maneira mais estranha.

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«A Madrasta», estreia segunda-feira, dia 22 na TVI e em TVI Player. A história centra-se em Diana e na injustiça que viveu.

Quem é Pedro?

Nasceu no seio de uma família rica e construiu a sua fortuna com trabalho e negócios, liderando a financeira Magalhães Neto com os sócios Xavier, Filipe, Renato e Artur. Casou com Diana e teve dois filhos, Miguel e Beatriz, sendo um marido amoroso, homem de família e trabalhador.

Quando Diana é acusada de ser amante de Artur e condenada pelo seu homicídio, decide abandoná-la, divorcia-se e faz os filhos acreditarem que ela morreu num acidente. Deixa a responsabilidade de Miguel e Beatriz às irmãs, que nada fazem para além de os mimar. Mais tarde, prestes a casar com Francisca, a chegada de Diana muda tudo. Diana ameaça que vai contar aos filhos a mentira que ele inventou e força-o a terminar o noivado com Francisca e a casar-se consigo. Pedro cede, não só por causa da ameaça, mas também porque, no fundo, ela ainda desperta sentimentos nele.

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