«A Madrasta», a nova grande produção de ficção da TVI, conta com Albano Jerónimo e Inês Castel-Branco

Uma história cativante, que vai agarrar o público desde o primeiro minuto.

Iniciaram-se esta semana as gravações do novo grande projeto de ficção da TVI, intitulado “A Madrasta”. Produzida pela Plural Entertainment, esta novela é uma adaptação da autora Maria João Mira e é protagonizada por Inês Castel-Branco e Albano Jerónimo. O ator regressa à estação de Queluz de Baixo dez anos após o sucesso de “Santa Bárbara”.

Neste elenco de luxo, constam nomes como Matilde Reymão, Isabel Abreu, João Maneira, Pedro Teixeira, Sílvia Rizzo, Inês Herédia, entre outros.

O arranque deu-se entre estúdios e cenários exteriores, com cenas intensas desta história que cruza Portugal e Marrocos.

“A Madrasta” promete ser uma história cativante, que vai agarrar o público desde o primeiro minuto.

