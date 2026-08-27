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A Madrasta

Vem aí «A Madrasta»: Pedro luta pela vida no hospital e família recebe notícia devastadora

  • TVI Novelas
  • Há 55 min
Vem aí «A Madrasta»: Pedro luta pela vida no hospital e família recebe notícia devastadora - TVI

Todos aguardam por um milagre.

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Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) encontra-se deitado numa cama de hospital, adormecido e ligado aos aparelhos que monitorizam os seus sinais vitais. O silêncio do quarto é apenas interrompido pelo som da monitorização.

No hospital, todos aguardam por notícias sobre o estado de Pedro. O médico revela que o prognóstico é muito reservado e garante que estão a ser feitos todos os esforços para lhe salvar a vida.

Perante a situação, Raquel (Inês Herédia) culpa «Maria» pelo que aconteceu, uma vez que acredita que a bala tinha como alvo Diana.

Entretanto, Madalena (Cucha Carvalheiro) chega ao hospital e pergunta por Pedro. A sua presença surpreende Carminho (Teresa Tavares) e Felícia (Isabel Abreu), que ficam visivelmente surpreendidas ao encontrar a mãe naquele local.

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