Vem aí em «A Madrasta»: O regresso de Diana leva Pedro a tomar uma decisão crucial

Em «A Madrasta», Pedro (Albano Jerónimo) explica a Francisca (Matilde Reymão) o que realmente aconteceu e que tentou proteger os filhos da verdade, por ser demasiado dura. Francisca consegue compreender isso, mas acha que Pedro devia ter confiado nela. Francisca pergunta se o regresso de Diana (Inês Herédia) vai mudar alguma coisa entre eles e Pedro garante que não, mas Francisca fica insegura.

Pedro diz que tem de falar com Diana para perceber o que ela quer fazer em relação aos miúdos. Pedro acha que o Padre pode saber onde ela está a morar e liga-lhe, mas ele não atende. Pedro pede para não dizerem nada aos filhos, até decidir o que fazer. Pedro percebe agora que Simão já conhece Diana e temem a reação dele, quando souber que foi ela que matou o seu pai.

Pedro pergunta ao Padre se já sabia que Diana tinha regressado. O Padre (Paulo Matos) diz que sim e que foi uma grande surpresa, pois julgava que ela tinha morrido. Pedro diz que inventou aquela história para proteger os filhos, mas o Padre não compreende. Pedro pede-lhe a morada de Diana. Picasso pergunta se Pedro deu dinheiro para as obras e o Padre dá a entender que ele não é assim tão boa pessoa.

Recorde-se que Pedro já tinha pedido espaço a Francisca: