«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos

A primeira filha da atriz Alda Gomes, conhecida por participar em várias novelas da TVI, como «Destinos Cruzados» e «Massa Fresca», nasceu no passado dia 10, sendo que a atriz só revelou a novidade esta quarta-feira, dia 17, uma semana depois do parto. A bebé recebeu o nome de Clara.

Através do Instagram, Alda Gomes partilhou com os seguidores a primeira fotografia da bebé, revelando o nome e escrevendo na legenda: "A luzinha que veio iluminar as nossas vidas!".

No momento em que anunciou a gravidez, a atriz falou sobre o caminho até à maternidade, sublinhando que o sonho de ser mãe se realizaria depois de um período de tentativas: "A todas as mulheres guerreiras que tentam engravidar e ainda não conseguiram: sei como é frustrante, doloroso e, tantas vezes, solitário. Eu já estive aí. Mas, por favor, não se esqueçam: vocês não estão sozinhas. Não desistam - e, principalmente, não desistam de vocês mesmas. Estamos juntas, de mãos dadas. Sempre", afirmou.

Além disso, Alda Gomes celebrou recentemente o seu 47.º aniversário, a 10 de novembro.

Clara é fruto da relação da atriz com Vasco Teodoro. Relembre-se que Vasco Teodoro é o companheiro de longa data da atriz Alda Gomes. É conhecido por ser produtor e músico, tendo trabalhado com a sua própria empresa ou estúdio na área da música, e é frequentemente mencionado na imprensa portuguesa como parceiro de Alda Gomes ao longo de mais de uma década de relação.

