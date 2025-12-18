«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos

«Veio iluminar as nossas vidas»: Atriz famosa foi mãe pela primeira vez aos 47 anos - TVI

Já existem as primeiras imagens deste momento emocionante.

A primeira filha da atriz Alda Gomes, conhecida por participar em várias novelas da TVI, como «Destinos Cruzados» e «Massa Fresca», nasceu no passado dia 10, sendo que a atriz só revelou a novidade esta quarta-feira, dia 17, uma semana depois do parto. A bebé recebeu o nome de Clara.

Através do Instagram, Alda Gomes partilhou com os seguidores a primeira fotografia da bebé, revelando o nome e escrevendo na legenda: "A luzinha que veio iluminar as nossas vidas!".

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alda Gomes (@alda_gomes)

No momento em que anunciou a gravidez, a atriz falou sobre o caminho até à maternidade, sublinhando que o sonho de ser mãe se realizaria depois de um período de tentativas: "A todas as mulheres guerreiras que tentam engravidar e ainda não conseguiram: sei como é frustrante, doloroso e, tantas vezes, solitário. Eu já estive aí. Mas, por favor, não se esqueçam: vocês não estão sozinhas. Não desistam - e, principalmente, não desistam de vocês mesmas. Estamos juntas, de mãos dadas. Sempre", afirmou.

Além disso, Alda Gomes celebrou recentemente o seu 47.º aniversário, a 10 de novembro.

Clara é fruto da relação da atriz com Vasco Teodoro. Relembre-se que Vasco Teodoro é o companheiro de longa data da atriz Alda Gomes. É conhecido por ser produtor e músico, tendo trabalhado com a sua própria empresa ou estúdio na área da música, e é frequentemente mencionado na imprensa portuguesa como parceiro de Alda Gomes ao longo de mais de uma década de relação.

Reveja uma das entrevistas da atriz enquanto estava grávida ao lado de Cristina Ferreira: 

