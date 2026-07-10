Vem aí em «A Protegida»: Laura é raptada

Em «A Protegida», José Diogo (Pedro Sousa) e Mariana (Matilde Reymão) caem na toalha, felizes. Mariana diz que não sabe o que fazer com tanto tempo livre, pois passava a vida no restaurante. JD recebe uma chamada de Óscar (Joaquim Horta), a contar-lhe que houve um problema com Laura (Alexandra Lencastre) e JD olha para Mariana, tenso. Ela nota e pergunta o que se passa.
Óscar conta a Mariana e JD que aquilo é uma retaliação contra ele, por causa das patrulhas que faz nos bairros problemáticos. Óscar recebe uma mensagem do traficante a pedir cem mil euros, ou a próxima encomenda terá os dedos de Laura.